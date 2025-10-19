Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

El 9 canalla no para de hacer goles importantes y ante Platense igualó a Di María como artillero. Además volvió a golpearse el hombro maltrecho

El salto de Alejo Veliz para el 1 a 0 de Central sobre Platense.

En los mercados de pases lo que se busca son refuerzos que sirvan para potenciar lo que ya hay, que le den un salto de calidad al equipo. Y este Alejo Veliz que decidió pegar la vuelta hoy es una de l as cartas fundamentales de Central . Como lo demostró ahora ante Platense .

Porque puede entrar poco en juego, puede no gozar de muchas situaciones por partido, pero lo que deja en claro cada vez que puede es que lleva el puesto en el corazón. Otro gol suyo le sirvió a Central para sumar tres puntos de oro pensando no sólo en la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura, sino para afirmarse en la cima en la tabla acumulada, con la Copa Libertadores ya al alcance de la mano.

Desde aquel partido ante Boca en el que Veliz se lesionó y debió dejar la cancha en el inicio, que se viene jugando con la idea de que el centrodelantero le viene poniendo el hombro al equipo.

Y nunca mejor utilizada esa frase viendo lo que es el rendimiento, pero sobre todo el aporte goleador. Si el Canalla hoy goza de este presente es en gran medida por todos esos gritos que pegó el 9, que volvió de Europa para hacer ni más ni menos que esto: goles.

Le llevó su tiempo volver a convertir con la camiseta de Central, pero últimamente se le hizo costumbre. Con este tanto frente a Platense llegó a los cinco gritos e igualó la línea de Angelito Di María, el otro gran refuerzo que sumó Central en el último receso.

Alejo Veliz no solo aporta el gol

Ver un partido de Central por televisión podría ser un impedimento grande en esto de evaluar cuál es el aporte de Veliz además de los goles. Personalmente es impresionante cómo se exige, cómo las pelea, las veces que choca con los defensores rivales.

Pero claro, su mayor virtud es saber estar en el lugar justo y en el momento preciso. En cada grito que pega da muestras de ello. En este triunfo frente a Platense lo demostró una vez más. Fue impresionante el desborde de Campaz, su centro a la cabeza de Enzo Giménez y la asistencia del paraguayo. Pero para que todo ello surtiera efecto debía haber alguien debajo del arco para empujarla. Y allí estaba Veliz.

Sus ganas de estar en cancha lo pueden. Porque así como no se perdió ningún partido después de Boca, en esta ocasión pareció que no podía seguir después de caer otra vez con el mismo hombro.

Velizz Veliz ya conectó de cabeza y marcó el gol que le significó el triunfo a Central. El 9 está encendido. Marcelo Bustamante / La Capital

Otra vez un golpe en el hombro

Parecía que no tenía más hilo en el carretel, pero se mantuvo en cancha. Salió del campo de juego, movió un poco el brazo y le dio para delante. Pudo haber tenido una noche mucho más influyente todavía si alcanzaba a empujar al gol ese centro rasante de Campaz, pero le faltó un número más de botín.

Veliz es parte de este Central que marcha con el pie derecho, al que todo le está saliendo de acuerdo a lo previsto y que se afianza cada vez más.

Pero en esa estructura que hoy funciona de maravillas, el centrodelantero cumple con la parte que le toca. Hoy es uno de los goleadores del equipo. Un 9 que anda de 10.