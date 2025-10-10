Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

El DT Canalla tiene un rompecabezas para armar y ahora suma dos bajas imprevistas que se suman a la de Jaminton Campaz

Ariel Holan tuvo inesperados problemas para conformar el once de Central que enfrentará a Vélez en Liniers.

Ariel Holan se encontró con varios dolores de cabeza para el partido de este sábado a la noche con Vélez , en Liniers . A la baja de Jaminton Campaz, se encontró con otro titular afuera y también su seguro reemplazante. El once de Central será distinto al que venció a River.

Campaz no estará en Liniers porque fue citado a la selección de Colombia para la ventana internacional, en la que enfrentará a México este sábado y el martes a Canadá. Su lugar sería ocupado, en principio, por Santiago López o Giovanni Cantizano.

Pero habrá que ver ahora qué pasa, porque otros dos jugadores no viajaron a Buenos Aires: Gaspar Duarte , titular ante River, y Enzo Copetti , ambos con lesiones .

En el caso de Duarte , sufrió una molestia muscular y en el que caso del exRacing un golpe , ambos en los entrenamientos canallas. Sin las primeras opciones para jugar por la banda derecha, aparece Enzo Giménez como la principal alternativa.

>> Leer más: Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Otra sería correr a Ángel Di María a la derecha, adelantar a Ignacio Malcorra y que Federico Navarro acompañe a Franco Ibarra. La presencia de Navarro por la banda derecha no sería una opción.

Por lo tanto, Central formaría con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Agustín Sandez; Malcorra e Ibarra; Gímenez, Di María y López o Cantizano; Alejo Véliz.