Hockey del Litoral: un fin de semana de mucha acción

Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva fecha, la quinta del torneo de Damas que organiza la Asociación de Hockey del Litoral (AHL). Según el programa, Provincial A recibirá a Universitario C, Duendes A hará la propio con Fisherton A y Jockey A con Old Resian A. También se mediran Atlético del Rosario A v. Jockey Club B, Universitario A v. Regatas A y GER A v. Rosario Central A.

El pasado fin de semana, en el partido destacado de la 4ª fecha Duendes A goleó a Old Resian A 6-0 en el estadio Luciana Aymar . La misma jornada arrojó los siguientes marcadores: Universitario C 0, GER A 4; Old Resian A 0, Duendes A 6; Regatas A 1, Atlético del Rosario A 5; Jockey Club A 2, Jockey Club B 1; Rosario Central A 2, Universitario A 3 y Fisherton A 2, Provincial A 1.

Próxima fecha: Universitario B v. Rowing, GER B v. Atlético del Rosario B; Logaritmo v. Jockey D; Newell’s Old Boys A v. GER C y Los Caranchos v. Municipal de Marcos Juárez.

Litoral C

Resultados: 4ª fecha. Somisa 1, Sportivo Las Parejas 1; Duendes C 1, Fisherton B 0; Newell’s Old Boys B 1, Susanense 3; Cosmopolita 4, Adeo 6, Atlético del Rosario C 2, Old Resian B 0 y Jockey Club C 3, Bancario 2.

Próxima fecha: Sportivo v. Duendes C, Bancario v. Somisa; Susanense v. Jockey Club C, Adeo v. Newell’s Old Boys B, Old Resian B v. Cosmopolita y Fisherton B v. Atlético del Rosario C.

Litoral D

Resultados: 2ª fecha. Atlético Carcaraña 0, Regatas B 1; Alumni 1, Unión Casildense 2 y Belgrano 1, Provincial C 3.

Próxima fecha: Rosrio Central v. Carcarañá, Unión Casildense v. Jockey Club E, CGR v. Alumni, Provincial C v. Old Resian C y Regatas B v. Belgrano.

Caballeros

Por el lado de los caballeros, Jockey Club venció en Fisherton a GER 3-2; Talleres, en Paraná, a El Quillá 3-0, mientras que Rosario Central superó de visitante a NHC 3-1. Universitario tuvo fecha libre.

Este fin de semana, en tanto, se llevará a cabo la primera fecha del Torneo Interprovincial “Córdoba-Rosario” con el siguiente fixture: Universitario de Córdoba v. Córdoba Athletic, Universitario de Rosario v. Jockey Club Córdoba, Jockey Club Rosario v. GER y Rowing v. La Salle.