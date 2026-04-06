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Un DT rosarino tuvo una descompensación en pleno partido y luego fue despedido

Arnaldo Sialle tuvo que ser hospitalizado en el entretiempo del encuentro de Flandria ante Real Pilar. Tras la derrota, la CD informó que dejó su cargo

6 de abril 2026 · 12:30hs
Cacho Sialle no logró buenos resultados con Flandria y dejó de ser el entrenador del equipo.

Cacho Sialle no logró buenos resultados con Flandria y dejó de ser el entrenador del equipo.

El técnico rosarino de Flandria, Arnaldo Sialle, protagonizó una jornada marcada por la preocupación durante el encuentro frente a Real Pilar. En el entretiempo del partido, el DT debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero luego de sufrir un pico de presión que encendió las alarmas, pero tiempo después se quedó sin trabajo.

El conductor rosarino fue sometido a diversos estudios que no arojaron ningún inconveniente, tan es así que fue dado de alta y se dirigió a su casa. Su equipo cayó por 3 a 1 y sumó su quinta derrota consecutiva en el campeonato, algo que motivó a que la dirigencia tomara "la determinación de despedirlo", según trascendió.

Luego del cotejo, el club confirmó a través de sus redes sociales que Sialle dejó de ser el entrenador del equipo, en una decisión tomada de común acuerdo con la dirigencia. El ciclo llegó a su fin en un contexto adverso desde lo futbolístico. "Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador del plantel profesional de común acuerdo con la comisión directiva. Les agradecemos a Cacho y a Juan, su ayudante de campo, por el trabajo realizado y les deseamos éxitos en su futuro", publicó la entidad.

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Flandria: un andar torcido

El inicio de temporada en la Primera B estuvo lejos de lo esperado para Flandria. En ocho partidos disputados, el equipo consiguió dos victorias y sufrió seis derrotas, con un saldo de siete goles a favor y 14 en contra. Estos números lo dejaron en el puesto 18 de la tabla de posiciones, a sólo tres puntos de Ituzaingó, que se ubica en el último lugar.

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