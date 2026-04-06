Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's con un triunfo: "Este triunfo fue un alivio al corazón"

El arquero Rojinegro, que reemplazó a Williams Barlasina, mostró su felicidad por la titularidad y los tres puntos conseguidos en Santiago del Estero

"Por suerte se dio un triunfo que necesitábamos , veníamos cayendo y esto nos va a aliviar un poco . Es importante porque venimos peleando abajo para salvarnos y estos tres puntos nos dan un respiro" con la felicidad por la victoria y además con doble sabor a dulce tras su vuelta a la titularidad en el arco de Newell's, Josué Reinatti quiere seguir de racha: "Ahora, en casa, ante San Lorenzo, iremos por otros tres".

A la hora de buscar alguna jugada, el exarquero de Defensa y Justicia no encontró alguna salvada extraordinaria, pero quedó con la sangre en el ojo tras el descuento de Central Córdoba. "No tuve muchas situaciones en contra peligrosas. En el gol me quedé caliente porque esas cosas no pueden pasar , pero en líneas generales fue un partido tranquilo. Desde el principio sabía que iban a salir las cosas bien porque lo venía pensando en la semana", remarcó.

"Me sienta bien el norte argentino, siempre que jugué me fue bien y estoy contento por eso", explicó Josué tras haber recordado su debut, también con victoria, en 2024 y ante Atlético Tucumán.

Sobre cómo recibió la noticia que iba a ser titular y su relación con Barlasina, explicó: "Nunca me adelantaron que iba a ser titular, se fue dando. Hay una linda competencia con mi compañero (Williams Barlasina) y cuando en la charla apareció mi nombre en la planilla ya venía preparado".

El alivio por la victoria

"Este triunfo fue un alivio al corazón, sirve un montón para poder seguir hacia adelante y sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Salió todo bien y además hizo un gol Fran (Scarpeccio), que apenas tiene un puñado de partidos en primera y que tenga esa felicidad nos pone contentos a todos", mostró su alegría no sólo por los tres puntos sino porque uno de los juveniles Leprosos tuvo su debut en el otro arco.

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Por último, destacó lo que hay que resaltar a nivel grupal para seguir mejorando en lo que queda del campeonato: "Nos costó después del gol de ellos porque nos falta concentración, son cosas que las tenemos que acomodar y me enojan muchísimo. Pero por suerte pudimos llevarnos tres puntos a casa".