Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

13 de agosto 2025 · 12:02hs
Foto exclusiva de La Capital: Lautaro Laucha Ghiselli

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Foto exclusiva de La Capital: Lautaro "Laucha" Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central, detenido por la PFA. 

Lautaro "Laucha" Ghiselli es el nombre que aparece en distintas investigaciones como nuevo líder de la barra brava de Rosario Central. Tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre pasado fue mencionado como sucesor en el mando del paravalanchas. Este miércoles, el hombre fue detenido por la Policía Federal.

El sindicado nuevo jefe de la barra canalla fue aprehendido este miércoles por pedido de la fiscal Georgina Pairola. Lo detuvieron en un domicilio de Salta al 2400, donde secuestraron una camioneta y documentos.

La funcionaria es parte del equipo que lleva adelante la investigación por el doble homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo.

Pairola también es quien encabeza la causa que investiga a miembros de la banda Los Menores, organización que aparece como presunta partícipe del crimen de los barras. En paralelo también imputó por asociación ilícita a algunos allegados a la banda como Lisandro "Limón" Contreras y el policía Jonatan Garraza.

Laucha Ghiselli es mencionado en la investigación por el doble crimen de Bracamonte y Attardo no solo como sucesor en el mando del paravalanchas. Sino que también lo ubican como una persona de confianza de Matías Gazzani, señalado como jefe de Los Menores y prófugo con pedido de captura provincial y federal.

Parte de la hinchada desde hace muchos años, en los últimos partidos se lo ha visto al mando del paravalanchas. Tal como lo muestra la foto que ilustra esta nota, correspondiente al partido por Copa Argentina disputado en junio pasado en San Nicolás.

