Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

La previa de la Supercopa Internacional 2026 arrancó temprano con parrillas encendidas a pesar del pronóstico de altas temperaturas para la tarde

Santiago del Estero se vistió de azul y amarillo desde temprano para vivir el choque de Central y Estudiantes por la Supercopa Internacional . Los hinchas auriazules coparon la parada este sábado a la mañana y ratificaron la gran convocatoria prevista desde que se pusieron en venta las entradas.

El público canalla empezó a reunirse a partir del arribo de muchos colectivos a uno de los parques más grandes de la ciudad . El punto de encuentro es el mismo en el que se congregaron antes de la final de la Copa de la Liga Profesional 2023, disputada por el equipo que se consagró campeón de la mano de Miguel Ángel Russo .

Santiago del Estero les dio la bienvenida a los fanáticos de Central con el cielo totalmente despejado y una temperatura agradable. La postal matutina marcó un fuerte contraste con el pronóstico de la hora del partido, que incluye una marca de 37 o 38 grados en el termómetro. Así, tanto los rosarinos como los simpatizantes del Pincha empezaron a prepararse para vivir una tarde agobiante.

Aunque faltaban varias horas para el pitazo inicial del árbitro Darío Herrera , los hinchas de la Academia no tardaron en empezar a cantar en el parque santiagueño. Mientras tanto, otros se encargaron de prender el fuego en los parrilleros del predio .

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

Durante el inicio de la jornada no faltaron los canallas que activaron el modo tribuna a puro entusiasmo. También estaban los que decidieron recostarse sobre los bancos de cemento para recuperar fuerzas luego de un largo viaje desde Rosario.

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Hacia las diez de la mañana, el fuego ya estaba prendido en todas las parrillas del público auriazul. La preparación de los choripanes se puso en marcha con la mira puesta en resolver el almuerzo antes de la apertura del estadio, prevista para las 13.

Hinchas de Rosario Central se reunieron el sábado 26 de septiembre de 2026 en un parque de Santiago del Estero, antes de la disputa de la Supercopa Internacional con Estudiantes de La Plata. Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

La comida no era un tema menor, considerando lo que ocurrió en la jornada anterior. La mayoría de los hinchas partieron este viernes desde la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, entre las 19 y las 20. Así sumaron 12 largas horas de de viaje, aunque la expectativa de ver otra vez a Central campeón otra vez en Santiago del Estero compensó todo.