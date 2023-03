Heinze podría frenar los cambios permanentes y salir con los mismo once

Este lunes ante Colón, el Gringo estaría en condiciones de repetir el once inicial, algo que no pudo realizar desde que comenzó la liga. Así, seguirían en el equipo Mansilla y Brian Aguirre

Tras la victoria sobre Barracas Central, el DT leproso apostaría por los mismos once.

De a poco, todavía muy lejos de los pasos seguros y firmes, el Newell’s de Gabriel Heinze se acerca a una instancia inédita en este torneo. Si no aparecen inconvenientes de último momento, todo indica que el Gringo podría repetir los once iniciales que utilizó en la victoria sobre Barracas Central en el Coloso, el pasado fin de semana . Su intención primaria es aprovechar el envión anímico del grupo con este importante gesto de confianza.

Hasta este momento, el conductor leproso no pudo volver a anunciar la misma formación en dos encuentros consecutivos . Algunas veces por decisiones propias y otras por obligación (lesiones y expulsiones), pero su equipo nunca pudo saltar al terreno de juego con los mismos de arranque.

Desde el comienzo de la liga, Heinze realizó 10 cambios en los once iniciales. Tres de ellos fueron defensores, tres mediocampistas, y cuatro delanteros. Esas determinaciones evidencian que no le tiembla el pulso para efectuar modificaciones y que el equipo todavía no lo termina de convencer.