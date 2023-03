Heinze feliz, no dio la charla con Barracas y habló de Messi

Gabriel Heinze vivió con enorme intensidad el partido, estuvo muy inquieto pegado a la línea de cal, protestó cada fallo arbitral y no paró de alentar a sus dirigidos en pos de que sigan intentando jugar con agresividad. Tras la victoria por la mínima diferencia, 1 a 0 ante Barracas Central, el DT rojinegro manifestó que “me voy conforme, generamos mucho y hubo un gran esfuerzo de los jugadores”.

Heinze negó que su equipo haya llegado condicionado tras las dos derrotas en fila. “Arribamos fantástico, sin viento ni marea en contra, con ganas, con una ilusión tremenda de jugar este partido, con alegría. Sabemos que nuestra gente es el plus y así llegamos a este compromiso”, dijo el DT.

El Gringo confió que ser local es clave porque “jugás con tu gente y con el cariño, indudablemente tenés algo más. Hay que estar ahí adentro para ver lo que se siente. Me gustaron algunas cosas del equipo y otras no. Generamos muchas ocasiones y vamos a seguir trabajando”.

En cuanto a la previa del juego reveló un detalle importante: “Hoy fue algo muy lindo porque por primera vez, y lo digo para que la gente lo sepa, no di la charla técnica, sentía que estábamos muy bien, los jugadores sabían lo que tenían que hacer cuando vinimos al estadio. Eso es muy lindo porque ellos se esfuerzan, trabajan, le meten con todo y se quedan muchas horas en el predio. Por todo eso me pongo muy contento”.

En referencia a Mansilla, autor del gol, indicó que “hizo un gran partido contra Instituto y por eso jugó. Tiene una gran evolución y hoy es otro futbolista al de cuando yo llegué”.

Por último, al ser consultado sobre Messi y sus chances de venir a Newell’s, el Gringo habló a corazón abierto y expresó: “Me da vergüenza hablar de Messi, pero lo único que voy a decir es que el único que debe decidir algo es la propia persona, cuando uno siente eso el resto no debe ni opinar. Considero que primero hay que brindarle todo lo que tiene el club, no mentirle y es una decisión propia y no hay que meterse. Déjenlo en paz, que nos siga dando alegrías y que lo veamos feliz”.