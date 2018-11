"Hay que apostar al crecimiento a largo plazo"

Básquet

Diego Lo Grippo es un trotamundos del básquetbol. El rosarino arrancó en Central Córdoba y después pasó por Newell's, Ferro, Estudiantes de Olavarría, Atenas de Córdoba, Alerta Cantabria Lobos y Autocid Ford Burgos, ambos de España, Quimsa de Santiago del Estero, Libertad de Sunchales y otra vez Atenas, como así también lució la camiseta de la selección argentina. En los últimos meses rechazó algunas propuestas y se tomó un respiro, ya que no descarta volver a los rectángulos de juego. En este parate, el interno comenzó el curso de Master Internacional en Dirección Deportiva de Básquetbol, que lo llevó nuevamente a España, donde se reencontró con varios compañeros y entrenadores que tuvo en la península, como además aprovechó para dedicarle tiempo a la familia y hacer otros deportes solamente por placer. De paso por Rosario, ya que está radicado en Córdoba, dialogó con Ovación.

¿Por qué no estás jugando?

Tomé la decisión de no estar en esta primera etapa de la temporada. Es algo que venía pensando desde hace tiempo, llevo 22 años en el profesionalismo, donde muchas veces casi ni paré porque terminaba la temporada en mi club y me tenía que sumar a la selección. Por eso esta vez decidí tomarme un tiempo para hacer otras cosas. Recibí ofertas de México, China y Holanda, pero quería hacer otras cosas y las prioricé. En diciembre voy a empezar a analizar las propuestas que puedan llegar y si alguna me seduce y creo estar en condiciones de responder deportivamente en buenas condiciones, la aceptaré.

Aprovechaste el parate para viajar a España. ¿Qué te llevó allá?

Estoy haciendo un Master Internacional en Dirección Deportiva en Básquetbol, en la Universidad Isabel I de Burgos, y eso incluye jornadas presenciales que se llevaron a cabo en L'Alquería del Basket, que está en Valencia. Tiene 14 canchas y 50 entrenadores. Es el centro de formación del club y el director deportivo es Andreu Casadevall, que fue mi entrenador en Burgos y con el que tengo una muy buena relación. También estuve en Burgos, ya que allí juegue tres temporadas. Al club me llevó Eduardo Pascual, que ahora trabaja en Minnesota Timberwolves. El director deportivo es Albano Martínez, que viene desarrollando un trabajo muy interesante. Burgos es el equipo que más público lleva esta temporada en la Liga ACB, tiene un promedio de casi 10.000 personas por partido y en eso tiene mucho que ver el trabajo que se hace desde adentro.

¿Creés que esto puede funcionar en Argentina?

En Europa hace más de 20 años que se trabaja de esta manera y como el básquetbol argentino es cada vez más profesional va a seguir por ese camino. Tenemos a Quimsa, que desde una fusión de tres equipos se convirtió en uno de los más importantes del país y está muy bien posicionado a nivel internacional. Bahía Basket tiene una estructura de trabajo claramente profesional, con Pepe Sánchez a la cabeza. Ahora sumó a Martín Mackey como director deportivo y trabaja en el Dow Center, un centro de entrenamientos para más de cien deportistas, algo único en Latinoamérica. Estos son algunos de los ejemplos del básquetbol argentino actual y de cómo será el futuro. Más allá de las buenas intenciones que pueda tener un dirigente muchas veces con eso no alcanza para armar toda la estructura que debe tener el club. Yo quiero seguir ligado al básquet cuando deje de jugar por eso me estoy capacitando, porque más allá de mi experiencia como jugador lo que pasa afuera de la cancha lo tengo que aprender. No me gusta estar en un puesto que no conozco. Quiero trabajar en lo que realmente le pueda ser útil al club. Además soy un convencido de que hay que priorizar el proyecto. A veces lo urgente tapa lo importante y debería ser al revés pero para esto la gente tiene que estar convencida del proyecto y apostar al crecimiento a largo plazo.

¿Cómo ves la Liga?

Creo que se hicieron cosas importantes. Tuvo un gran crecimiento en los últimos años, se profesionalizaron muchas áreas. Está la "Liga Contenidos", que te permite ver todos los partidos en directo, pero todavía hay cosas que mejorar y una de ellas es el tema de los extranjeros, que por un montón de factores atenta contra el crecimiento de los jugadores locales, por la cantidad de jugadores y los minutos que tienen en cancha. Para llegar a la selección los chicos necesitan jugar para poder ganar la experiencia que los lleve al roce internacional.

¿Leiste las declaraciones de Rubén Magnano sobre la Asociación de Clubes?

Magnano es una persona a la que siempre hay que escuchar. Su trabajo fue clave en la Generación Dorada, hizo cosas que acá no existían, creó un estilo propio. Sin dudas fue un visionario. Junto con Enrique Tolcachier y Fernando Duro fueron importantes para sostener a la selección durante tantos años en los primeros planos. No nos olvidemos que después dirigió durante mucho tiempo a Brasil y ahora esta con la selección de Uruguay. Conoce a pleno al básquet y habla desde ese conocimiento.

¿Qué se necesita para que un club funcione?

La prioridad es tener un proyecto serio y las personas adecuadas para llevarlo adelante. A partir de allí se puede hablar con las empresas, con los dirigentes políticos de la ciudad o de la provincia para hacerles ver que a partir de ahí se pueden generar ingresos para la ciudad. La hotelería, el sector gastronómico, todos pueden tener beneficios si se trabaja de manera organizada. Incluso hoy se pueden televisar los partidos, como ocurre en Córdoba, y eso hace que la gente de la ciudad se enganche con el equipo.

¿Alcanza con eso?

Para tener una buena plaza hay que construirla entre todos. Se necesita gente que apoye, que quiera trabajar. Claramente tiene que ser gente seria, que tenga conocimiento del tema y que no piensen solamente en ver cuánta plata se puede llevar. Para encarar proyectos serios en el básquet profesional, hay que contar con personas que tengan el conocimiento necesario en cada una de las áreas que hay que desarrollar.