No confirmó la alineación, pero dejó entrever que serán los mismos que vienen de empardar con Racing (ver aparte). Diego Cocca brindó ayer la tradicional rueda de prensa previa a cada presentación desde el búnker canalla de Arroyo Seco. El entrenador fue directo al grano en cada consulta. “De local tenemos el plus de la gente que nos apoya”, tiró el técnico de Central antes de acotar que “ahora hay que tratar de imponer nuestras condiciones de visitante”. Luego afirmó que “el equipo está encaminado para seguir creciendo. Hay mucho por mejorar y eso me motiva”.

“Quiero que todos los jugadores aporten. Lógico que uno quiere tener más puntos, pero es un camino largo y todavía falta. El inicio siempre es más difícil, sobre todo porque armamos un equipo nuevo. Pero todos tenemos claro cuál es la idea que quiero”, declaró el técnico centralista con marcada precisión.

Después llegó el momento de hacer eje en el partido de mañana. “Lanús tiene jugadores de jerarquía, juegan juntos hace tiempo y lo hacen bien. Es un equipo con velocidad, con buen contraataque”, afirmó. “Es una cancha grande que estará rápida. Hemos trabajado muchísimo para estar ordenados, sólidos y seguir mejorando el funcionamiento”, destacó respecto a la cita que se desarrollará sobre la Fortaleza, una cancha que le es esquiva (ver aparte).

“Hay una cultura de trabajo en este plantel que ya está inculcada y estas son las bases para que después con tranquilidad, inteligencia y trabajo se vayan dando los resultados. Nuestra fortaleza es el convencimiento que tenemos en jugar a algo. Lo vamos a sostener”, puntualizó después si vacilar.

Con respecto al plantel dijo: “Los tengo en cuenta a todos. Lo de (Agustín) Allione es un caso especial, lo vi limitado cuando llegué. Lo ayudamos y nos sorprendió a todos para bien”, informó sobre el experimentado volante, quien seguramente hoy quedará concentrado junto a un selecto grupo de jugadores que mañana tratarán de ganar en Lanús.

Equipo que empata no se toca

Hoy será turno de realizar el último repaso táctico. Diego Cocca, de no surgir imponderables, ratificará los once apellidos que vienen de igualar contra Racing en el Gigante para visitar mañana a Lanús. Lo saludable es que el entrenador de Central ratificará a Joaquín Pereyra, quien ante Racing no estuvo a la altura pero tendrá revancha. En tanto, el atacante Sebastián Ribas sigue sin recuperarse de “una fractura parcial de la primera falange del quinto dedo del pie izquierdo”.

La práctica matinal que se desarrollará en el country de Arroyo Seco servirá para pulir detalles. Sobre todo porque Cocca y compañía saben que les espera un complejo desafío en Lanús. La idea del entrenador centralista es dar el zarpazo en rodeo ajeno y volver con los tres importantes puntos que estarán en juego. Sobre todo buscará ganar para sumar en el promedio y además cortar la serie de seis empates consecutivos. El equipo: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Fabián Rinaudo; Ciro Rius, Leonardo Gil y Joaquín Pereyra; Lucas Gamba y Claudio Riaño.

La reserva del Kily perdió 3 a 1

Central se presentó ayer ante Lanús. Comenzó ganando con un gol de Joel López Pissano a los 56’. Pero el local reaccionó y lo dejó de cama. Le hizo tres goles al hilo. El empate a los 68’ vía Matías Donato, quien estiró las cifras a los 78’ de penal. Y a los 79’ Pedro De La Vega selló el 3 a 1 tras pescar el rebote de un remate de los doce pasos.