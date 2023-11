Gustavo Raggio, el último DT de Newell's que ganó en La Bombonera, busca avanzar con Douglas Haig

Raggio observa a Maxi Rodríguez en su etapa como DT de Newell's, donde no la pasó bien con algunos jugadores. Hoy dirige a Douglas Haig.

El ex jugador y técnico de Newell's Gustavo Raggio está transitando el camino en busca del ascenso a la Primera Nacional. Al frente de Douglas Haig realizó una notable campaña en el torneo Federal A hasta meterlo en los cuartos de final del play off y buscará el salto a las semifinales cuando el domingo enfrente a Central Norte de Salta.

El equipo de Carozo, quien tiene entre sus filas al ex leproso Mauricio Tevez y entre ambos consiguieron la última victoria ante Boca en La Bombonera hace 9 años, recibirá el domingo, a las 17, a los salteños con el fin de mantener vivo el sueño de ascenso. El árbitro de esta definición es Alvaro Carranza.

Precisamente Raggio, al frente de la Lepra, consiguió la última victoria de Newell's en La Bombonera el 10 de agosto de 2014, en la primera fecha del torneo de ese año precisamente con gol del debutante Mauricio Tevez. Ahora el rojinegro de Gabriel Heinze visitará el domingo, a las 16.45, a Boca con el fin de cortar esa racha y conseguir un triunfo que alivie las críticas.

Los cruces de cuartos

El programa de partidos de los cuartos de final que se disputarán el domingo es el siguiente: 15, Ciudad Bolívar vs. Argentino de Monte Maíz (árbitro: Bruno Amiconi); 16, Gimnasia y Tiro de Salta vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (Fabricio Llobet); 16:30, Olimpo de Bahía Blanca vs. Independiente de Chivilcoy (Maximiliano Macheroni).