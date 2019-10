Grossi: "No quedó nada de lo que hice en Central"

¿Quedó algo en Central del proyecto integral de Grossi?

Nada. Está totalmente terminado. Incluso en la primera de Central prácticamente no hay inserción de juveniles más allá de que en los últimos partidos fue titular Joaquín Pereyra. Eso tiene que ver con la política deportiva del club. A Pereyra lo fichamos cuando llegamos nosotros. Es un chico categoría 98 como Ezequiel Palacios de River. Si vas a Real Madrid y preguntás qué jugadores les interesa del fútbol argentino, capaz que te dicen del estilo de Palacios o Joaquín Pereyra. Después hay que ver quién es el técnico o los motivos por los cuales el jugador no tiene continuidad. ¿Cuántos chicos categoría 98 ves hoy con condiciones de volante modernos en el fútbol argentino? Palacios, Pereyra y Zaracho podrían ser. Igual, a veces el jugador como en este caso Pereyra, necesita un contexto y un espacio adecuado para poder rendir. Lo que está viviendo Central con el tema del descenso está por encima de todo. A Central lo definí como una gran familia en el día del partido, donde todos son muy amigos y hermanos. En el Gigante había más de 50 mil personas viendo el equipo y no importaba si sos socialista, peronista o de cualquier otro color político. No importaba nada, sólo interesaba Central. Se terminaba el partido y empezaba la semana, era una guerra ideológica y de enfrentamientos entre los mismos que el día del partido eran amigos. El día a día y la cotidianidad de la semana no la viví porque mi paso con Central coincidió con la estadía de Coudet. El equipo era exitoso y eso nos daba mucha tranquilidad hacia abajo.

¿Cómo lo ves a Central?

Llevo casi cuatro años en River y desde el día en que me fui de Rosario no me relacioné más con el mundo de Central. Si veo a algún dirigente obviamente que lo saludaría. Cuando me fui hice un asado en el predio del sur para informarles que me iba y desde ese momento no supe nada más de los directivos ni de la gente que se quedaba a cargo. No tengo información ni me interrelacioné con nada. Corté y se terminó. No sabía ni el técnico que iba a las inferiores. Después te vas enterando, pero no sé cómo se está trabajando. Estar en Central fue un proyecto profesional muy enriquecedor que llegó a su fin y listo.