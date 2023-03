Gonzalo Belloso: "Hay gente que está traicionando a Central"

“Uno de los problemas que veíamos que el día del partido no se respetaba al socio y para nosotros el socio es la prioridad y así será durante toda nuestra gestión. Vamos a intentar de que el socio venga en familia a disfrutar de la cancha y no a pasarla mal. Tuvimos problemas en los cuatro partidos y no vamos a quedarnos con esto y estamos apenados de que el socio esté pasando momentos desagradables”, inició el relato Belloso, antes de las preguntas en la conferencia de prensa a la que el club había convocado el lunes por la tarde.

En ese sentido, reforzó su pensamiento diciendo que “hay alrededor de 4.000 personas que entraron al sistema, que se hicieron socios, que sacaron el abono y otras 4.000 que están atacando a los verdaderos dueños del club, que son los socios, y quieren entrar de cualquier manera. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, a la familia de Central. Hay 4.000 personas que se creían dueños del club que entraban con una pulsera, que atropellaban. En varios partidos vi a muchos de ellos atropellando a todo el mundo, cantando “hicimos la caravana y entramos igual”. Esa gente está traicionando a Central. Este club va a salir adelante por los socios, por eso les vuelvo a pedir disculpas a todos ellos en la responsabilidad que podemos tener, pero no todo el operativo depende de una comisión directiva”.

Ya desde el primer partido de este año hubo incidentes en el ingreso al Gigante y por eso que Belloso contó que “nos sentamos infinidad de veces con todos los organismos, Municipalidad, Policía, Utedyc y somos muy respetuosos de las instituciones, pero les pedimos por favor que ellos también hagan su trabajo”. Y retrucó: “La policía nos pidió vallas, pusimos vallas; nos pidieron fenólicos, pusimos fenólicos; nos dijeron que eran necesarios caballos, pero que no andaba el camión para traerlos, pusimos nosotros el camión para esos caballos. Lo que les pedimos es que logren diferenciar quiénes son los justos y quiénes los pecadores, porque están sacando a la familia de la cancha y si hay algo que no queremos que es eso suceda. No me gusta que socios que le pagan a Russo, a los más de 400 empleados que tenemos, se tengan que ir de la cancha”.

Lo del pasado domingo fue bastante desagradable para muchos socios, que la pasaron mal varias puertas y hasta hubo quienes cuando llegaron a sus butacas las mismas estaban ocupadas. En redes sociales muchos comentaron que tuvieron que irse del estadio porque directamente no pudieron entrar.

“Encarecidamente les pido a las instituciones que es un tema que hay que solucionar y de nuestra parte nos sentaremos a charlar cuantas veces sea necesario. Está muy claro que hay alrededor de 4.000 personas que tenían todos los beneficios del mundo, que no respetaban nada y que hoy quieren seguir entrando. Nosotros no hacemos beneficencia, sino un club de fútbol y queremos tener cada vez más ingresos para volcarlos dentro de la cancha y tener un equipo cada vez más competitivo. Pero si los mismos hinchas nos pisamos la manguera vamos a tener problemas”, agregó Belloso.

El presidente canalla admitió además que “trajimos personal de seguridad que nos acompañó hasta el último partido, no pudimos ver los resultados, les agradecimos y vamos a probar de otra manera. Vamos a buscar soluciones porque no somos tibios, nos interesa que la gente venga a ver un espectáculo. Vamos a estar al lado de la gente que aporta y deja todo por Central, de los que sostienen al club de pie”.

Belloso3.jpg El presidente canalla les pidió disculpas a los socios. Dijo que van a seguir haciendo "lo imposible" para solucionar el problema. Celina Mutti Lovera / La Capital

“Quiero pedirles a la gente que colabora en el armado de un espectáculo que estén con nosotros, que cuiden a Central, al socio, porque este club vive por esos 70 mil socios que tenemos”, sentenció.

“Estas 48 horas fueron muy dolorosas para nosotros porque no estamos acostumbrados a que nuestra gente la pase mal. Por eso quería estar acá, para decirles que en nombre de nuestra comisión directiva vamos a buscar hasta lo imposible para que la gente puede disfrutar un día de partido”, finalizó la alocución, previo a la requisitoria de la prensa.