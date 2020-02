Fue la satisfacción del deber cumplido. Y con holgura. Newell's resolvió con un gran desempeño un partido en el que había mucho en juego, frente a un rival con el que comparte la atención puesta en el promedio. Pero el equipo de Frank Kudelka dejó en claro que atraviesa un buen momento, diferente al presente lleno de dudas del conjunto de Diego Osella, que sigue en zona de descenso. El juego que desplegó Newell's fue de alto vuelo y eficaz. Así goleó, sumó siete partidos invicto, el descenso es cada vez más lejano y acaricia la clasificación a una copa internacional. De hecho hoy está clasificado a la Sudamericana y quedó a un punto de la Libertadores.

Newell's impuso su plan ofensivo por sobre la propuesta más precavida de Colón. Con toques de primera y juego asociado, quebró la resistencia del equipo sabalero. La idea de Osella, ex técnico leproso, de cerrarle los espacios en propio campo se hizo añicos con la combinación de pases que concluyó con Maxi Rodríguez metiéndola por el medio del arco.

A partir de ese gol, el desempeño rojinegro fue en constante ascenso. Pablo Pérez quitó y distribuyó. Maxi retrocedió unos metros, enganchó y encaró. Palacios enfiló hacia adelante con velocidad. Nadalín se animó y pasó. El equipo atacó por todos lados, con un prolijo traslado, precisión y pases de primera.

Newell's dominó en todos los sectores y no dejó que Colón tuviera una mínima pizca de reacción. No le dio margen de acción en la mitad de cancha. Rivero y Pérez se repartieron el medio para no darle opciones a los volantes rivales, que siempre corrieron a destiempo. Los esporádicos pelotazos para Viatri tampoco surtieron efecto en el equipo sabalero. Lema lo marcó bien. La impotencia en la que se fue hundiendo Colón quedó reflejada en la plancha de Aliendro a Pablo Pérez que le costó la tarjeta roja. Desde ese mismo instante el partido se presentó ideal para Newell’s. Porque a la ventaja en el resultado, ahora contaba con espacios para liquidarlo. Finalmente fue lo que ocurrió porque el equipo de Kudelka se despachó con una goleada.

La virtud que tuvo fue que supo aprovechar la inferioridad numérica de Colón. Hizo circular la pelota sin pausa, encontrando el sitio adecuado por donde avanzar. Antes de que culmine el primer tiempo, Pablo Pérez estampó el segundo y le puso punto final a la historia. Ese 2-0 fue un golpe al mentón para las recortadas aspiraciones del equipo de Osella.

Es que no había chance de que el partido se le escapara a Newell’s. Para que no haya dudas, Leal se sacó la mufa con un cabezazo y volvió al gol a los 10 minutos del segundo tiempo.

La intensidad de Newell’s se redujo. Se notó que el equipo sacó el pie del acelerador porque ya todo estaba definido. La diferencia en el marcador le dio esa posibilidad. Siguió tocando, floreándose aunque con mucha más calma. La única nota negra fue la salida de Nadalín por lesión (ver página 4). Si bien Newell’s bajó la intensidad de los intentos, igual siguió con resto para decorar la goleada. Lema, el segundo artillero leproso, le entró con precisión en un tiro libre y señaló el cuarto.

Fue el corolario de una noche pletórica de goles, que dejó a todos con una sonrisa y con el alivio de que el promedio empieza a ser un mal recuerdo. Newell’s ahora se permite soñar con copas.