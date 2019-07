Giorgis quedó quinto pero fue con récord nacional

El rosarino Tobías Giorgis tuvo su pequeña reivindicación en los que son sus primeros Juegos Panamericanos. El esquiador que vive en Puerto Roldán, que llegó a Lima con los lauros más trascendentales que se pueden conseguir a nivel juvenil no tuvo las jornadas iniciales que anhelaba, pero ayer, pese a quedar 5º en la final de saltos, logró un gran premio: romper el récord argentino de la especialidad en Sub 21. Hoy, en tanto, disputará la final de overall, en la que aspira como objetivo máximo la medalla de bronce. Si viene algo más, será plus. O batacazo.

A sus jóvenes 17 años Tobías (todavía en edad de juvenil) encara la principal cita continental del deporte por primera vez. No hay estrenos sencillos para nadie y tal vez por ello y algunas circunstancias más, es que no pudo meterse en más definiciones. Claro que trasladar logros de juveniles a mayores y esperar el reflejo de esos resultados de inmediato, es hasta injusto. El mismo Tobi, tímido como siempre, se refirió a algo de eso ante los micrófonos de TyC Sports. Sin embargo, su lunes fue positivo: logró un salto de 59.2 metros y con ello marcó un nuevo récord Sub 21 que rompió su propio récord juvenil de 57.6.

Hoy, en tanto, el múltiple medallista sudamericano en los Juegos de Playa de Rosario y campeón del mundo Masters Juniors en overall, buscará el podio en esa última especialidad.

Su hermano Ignacio, de 18 años y quien también afronta sus primeros Juegos, no pudo competir en la final ayer ya que padece una lesión en el aductor izquierdo.

De la mano del esquí llegó ayer al final de la jornada, una nueva medalla de oro. En wakeboard la misma le correspondió a Eugenia De Armas al imponerse tras la revisión de los directores de la prueba que se desarrolló en la laguna Bujama. La atleta de 20 años se impuso con una puntuación final de 82,67 sobre la estadounidense Mary Howell (79,78) y la brasileña Mariana Branep Ribeiro Osmak (62,22).