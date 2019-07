Gentiletti y diez conocidos

Santiago Gentiletti aparece como el único refuerzo que tiene un lugar asegurado entre los once. Pero esto puede variar. Todavía no se lo conoce a Frank Kudelka en cuanto a sus formas para definir el equipo y mucho menos se puede adelantar una formación sin riesgo a equivocaciones cuando no se ve ninguna práctica y los antecedentes apenas son de amistosos de pretemporada, los que tampoco se pudieron ver. Entonces sólo resta esperar a que el nuevo entrenador rojinegro entregue definiciones o pistas en la conferencia de prensa que dará hoy o esperar a que el equipo salga a la cancha para enfrentar a los santiagueños de Central Córdoba, el domingo a las 13.15 en el Coloso. Es que ahí cerquita, con chances de ingresar desde el minuto cero están dos de los otros refuerzos: Julián Fernández en la línea de volantes y Lucas Albertengo en la delantera, aunque en esta ocasión asoman como alternativa pero en realidad llegaron para ser titulares. Lo mismo que Cristian Lema, quien sería preservado tras sufrir una distensión en un muslo en el último amistoso.

Los indicios que surgen del seno rojinegro marcan una posible formación con Gentiletti de arranque y diez más que vienen jugando desde el torneo pasado.

Aguerre, Bíttolo, Callegari, Cacciabue, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez y Alexis Rodríguez son otros 7 titulares que seguramente saldrán desde el arranque.

Los tres puestos restantes, por orden de prioridades según presunciones, los pelean Nadalín con Gabrielli; Requena con Rivero y Julián Fernández; y Fydriszewski con Albertengo.

Hoy será la práctica clave para que el DT tal vez defina hoy a estos once: Aguerre; Nadalín, Callegari, Gentiletti y Bíttolo; Cacciabue y Requena; Formica y Maxi; Alexis y Fydriszewski.