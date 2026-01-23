La Capital | Ovación | Central

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el hoque contra Belgrano en el Gigante

El club dio a conocer la lista de concentrados de los jugadores de Central que estarán ante Belgrano.

23 de enero 2026 · 20:52hs
Central hizo oficial su primera convocatoria para el partido ante Belgrano del sábado a partir de las 22.15 en Arroyito. Un total de 24 futbolistas integran la lista por lo cual dos de estos jugadores quedarán fuera del banco de suplentes.

La principal novedad pasa por la presencia de Gastón Ávila, quien sufrió una lesión en el amistoso ante Almirante Brown, por lo que no estuvo en el cotejo informal frente a Sarmiento. En principio el Gato no iba a ser parte del partido, pero ahora habrá que esperar la decisión de Almirón, si lo deja afuera, si lo manda al banco o directamente lo pone en el equipo titular.

Previendo esta situación, en la lista auriazul además de Facundo Mallo e Ignacio Ovando, hay otros dos marcadores central como Luca Raffin (categoría 2006) y Álvaro Güich (categoría 2009), quien transita su primera convocatoria.

En principio los canallas irían con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Avila o Ignacio Ovando y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Leer más: Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Los concentrados en Central

image
