La misión de Newell's es ganar en Santiago del Estero, más allá de las ausencias por lesión

No es la mejor realidad que atraviesa para quedarse con los tres puntos en Santiago del Estero. No se hace mención al desempeño futbolístico, sino al mal de ausencias por lesión. Hoy no contará con Juan Sforza, el equilibrio justo del equipo, por un golpe en el muslo. Faltará además Iván Gómez, fundamental por dinámica y despliegue, a causa de un esguince de rodilla sin compromiso ligamentario. Tampoco tendrá a Ramiro Sordo, incisivo en ataque aunque a veces no resuelva bien, por una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo. Además, por haber emigrado al fútbol mexicano, ya se quedó sin Willer Ditta, valioso en la salida con pelota al pie.