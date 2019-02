Gallardo habló y dejó jugosas perlitas en una conferencia

El DT de River campeón de América brindó ayer una jugosa conferencia de prensa y dejó varias perlitas. A saber:

"No me gusta que haya gente que quiera hacer la plancha cerca mío porque se consiguieron cosas históricas, eso me enoja; a mí me moviliza estar sentado acá y quiero nuevos desafíos".

"Agradezco que me vinculen con la selección y más aún si lo hacen los colegas, pero yo hablo por mí mismo. Celebro la llegada de (César) Menotti, que es una eminencia de nuestro fútbol".

"A veces luego de los partidos estoy enojado y me quejo de algunas cosas, tendría que hablar menos en esos momentos". Veo buenas intenciones en equipos que me entusiasma verlos, los que pelean el torneo (Racing y Defensa) han hecho méritos".

"Nacho Scocco es una opción, pero hace mucho que no juega y le iré dando minutos, esa es la idea".

"Estoy contento por los refuerzos, se adaptan y crecen en la cancha, eso es importante. Suárez y Rojas mostraron cualidades".

"Mañana (hoy) voy a determinar el equipo que jugará y veré cuáles son las mejores opciones para el partido con San Martín de Tucumán". Un Muñeco en estado puro.