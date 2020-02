Gallardo dijo que Scocco volvería

“A Scocco le ofrecimos renovar. No renovó porque lo que le queda le gustaría terminarlo en Newell’s, y si no estaría cómodo ya habría dicho que se va, pero es muy personal y lo está pensando”. Lo que era un rumor, una versión que ilusionaba a los hinchas leprosos pero no tenía mayor asidero en la realidad, el entrenador millonario lo convirtió en certeza. Ignacio Scocco, el goleador que dos veces se coronó campeón en el Parque, tiene en mente el último retorno al club de que es hincha. Y todo hace pensar que será después del 30 de junio.

Gallardo lo dijo sin medias tintas en la conferencia de prensa que brindó ayer. Le preguntaron sobre Nacho y respondió con la verdad. Y esa verdad hace soñar a los simpatizantes leprosos en serio. Su entrenador, el DT millonario que lo pondrá el domingo para una posible vuelta olímpica en el Monumental ante Defensa y Justicia (por la suspensión de Rafael Santos Borré), fue claro: “lo que le queda le gustaría terminarlo en Newell’s”. Y no hay mayor ocasión propicia que esta.

Es que Scocco cumplirá el 29 de mayo 35 años, sabe que no le queda muchos más años en el fútbol y que todavía está en plenitud, más después de superar un período de lesiones musculares que lo hicieron relegar del primer equipo. A Nacho se le vence el contrato el 30 de junio y no parece que haya mucho más opciones: o lo renueva y termina su carrera en River o no lo hace y vuelve a Newell’s. Un posible regreso a mitad de año hace pensar también que Maximiliano Rodríguez podría continuar al menos un semestre más para volver a jugar con su amigo. En enero de 2021 cumpliría los 40 y sería un gran broche para la Fiera también. Eso sí, si clasifican a las copas recién las jugarían en 2021 y habrá que ver para entonces si tiene hilo en el carretel y entusiasmo para continuar.

La nueva vuelta de Scocco siempre fue soñada en el Parque. Nacho fue campeón en el equipo del Tolo Gallego de 2004 y fue parte del inolvidable plantel del Tata Martino en 2013. Cuando a fines de noviembre visitó el parque Independencia, todo el estadio le brindó un gran homenaje cuando la dirigencia le entregó una plaqueta con la camiseta 32 y la leyenda: “bicampeón” abajo. Después cumplió con su rol profesional marcando el gol del triunfo de River por 3 a 2, pero eso es otra historia.

Gallardo lo blanqueó por Scocco. Nacho quiere volver. Parece que será más temprano que tarde.