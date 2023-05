Gabriel Heinze: "Vamos a tratar de ser protagonistas, pero será un partido muy difícil"

Por otra parte, Heinze se refirió a la situación de Gustavo Velázquez, ausente desde la lesión en el hombro, y dio a entender que, en el mejor de los casos, estará en el banco con Lanús. “Gustavo ya esta semana entrenó normal. Hay que ver si le damos unos días más para que no pase nada o si tomamos la decisión de contar con él”, dijo el DT, antes de agregar que Pablo Pérez, otro que sufrió una dolencia, “está mucho mejor y trabaja solamente en el gimnasio”.

Con relación a cómo vive este presente en lo particular, declaró: “Estoy muy contento por todo lo que se está haciendo. Lo más lindo es el día a día que tenemos con este grupo de jugadores, con la gente, el jardinero, con el que está en el hotel. Acá se trabaja con una armonía muy linda y cada uno de los que estamos acá, si podemos dar el plus, lo hacemos”.

Cuando se lo consultó sobre si uno de los aspectos salientes que consiguió el equipo es saber jugar con o sin la pelota, como destacó Ramiro Sordo en la charla con Ovación, Heinze lo ratificó. “En el fútbol se juega con o sin la pelota, se trabaja. No es solamente un mensaje, porque si digo una cosa y no lo llevo a la práctica o no hago algo para que ese mensaje tenga fuerza no sirve de nada. Es una de las cosas que esté grupo está consiguiendo. Pero yo creo que todas esas cosas las hacen los jugadores. El entrenador poco puede hacer o hay que darle poco valor. Sí a los jugadores que intentan y van por eso”, señaló.

Si bien el DT sostuvo que es imposible hacer un balance de lo realizado por Newell’s desde su llegada, dio algunas señales sobre lo que observa. “En todos los partidos los duelos fueron ganados por nosotros, porque de lo contrario hubiéramos defendido más en nuestro campo. Todavía no hice un análisis porque no tiene valor siendo que esto recién empieza y estamos en el medio del mar. El equipo defensivamente está trabajando bien. Valoro el compromiso que tiene este grupo”, dijo el entrenador, antes de agregar que nota “una evolución” en el funcionamiento del equipo.

Ante la pregunta de cómo se sentía sobre el hecho de que Marcelo Bielsa sea el nuevo entrenador del seleccionado uruguayo, manifestó: “Es algo muy lindo para todos los hinchas de Newell’s. Para mí también porque pasé tiempo con él siendo entrenador y yo jugador. Repetí muchas veces lo que a mí me generó. Es una alegría para todos, para los que nos gusta el fútbol y a los que nos gusta aprender y ver a los equipos que van en busca de algo sin miedo al resultado”.

Antes de culminar la conferencia de prensa, bromeó sobre su participación en el partido homenaje que se realizará a Maxi Rodríguez. “Empecé un poco a entrenar pero a los 3 minutos me aburrí. Y de actor soy muy malo”, dijo sobre el spot que protagonizó anunciando ese encuentro.