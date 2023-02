Gabriel Heinze: "Todos los días trato de equivocarme un poco menos"

La derrota de Newell's contra Claypole dejó secuelas en el ánimo del plantel, reconocidas por el propio entrenador Gabriel Heinze, aunque como es propio de su estilo no profundizó sobre los errores que costaron la dura eliminación de la Copa Argentina en la conferencia que dio este viernes al mediodía. Insistió en que "los chicos hicieron un muy buen partido" y señaló que "lo único triste es el resultado". Más reflexivo en sus declaraciones se mostró al momento de referirse a su tarea de entrenador para que el equipo crezca. "Todos los días me levanto a ver si me puedo equivocar un poquito menos", dijo, aunque siguió sin precisar cuáles son esas fallas, a dos días del próximo partido por la Liga Profesional, contra Instituto en el estadio Mario Kempes.

Con respecto a los cuestionamientos que recibieron varios de los jóvenes del equipo, algunos de los cuales son criticados desde antes de su ciclo como entrenador, explicó: "Lo que hago es aconsejarlos y decirles que es parte de su profesión. Siempre les digo que no eviten un problema si lo hay. Si a ellos les molesta todo este ruido y les hace estar mal, que lo acepten y se hagan cargo de eso. Y que no se aparten de creer en ellos. Todo lo externo, la crítica, lo que puede hacerle a una persona es sacarle motivación, entonces hago al revés y les digo que esto que pasa es el momento que les toca y que hay que aceptarlo y creer en lo que uno hace. Y seguir trabajando".

En cuanto a la repercusión de sus dichos sobre lo que le dolieron y molestaron los silbidos de los hinchas ante la eliminación de la Copa Argentina, declaró: "Yo lo que siento, lo digo. A mí me duele que me silben, que me insulten, tener una pelea con alguien. Si al hincha no le duele que lo insulten está bien, pero a mí me duele que mi hincha me insulte y silbe. ¿Por qué me duele? Porque yo siento esto, sé lo que es este club, sé lo que hice por este club. Si me preguntan si me gusta que me aplaudan, claro que sí. Los sentimientos se deben respetar, aunque no estés de acuerdo. Y después decirle al hincha que, de la misma manera que lo dije cuando vine, voy a hacer todo lo posible que hice como jugador en mi carrera, con pasión, ganas, responsabilidad. Esa es mi tranquilidad. Yo le meto muchas ganas, después si es bueno o no es bueno es otra cosa. Pero le voy a meter todas las ganas para que sea lo mejor posible. Por eso tomé también esta decisión de venir acá".

Heinze relativizó el hecho de que los centrodelanteros de Newell's, Jorge Recalde, Djorkaeff Reasco y Genaro Rossi, no hayan convertido goles hasta ahora y que hayan sido poco abastecidos. "Reasco tuvo, en los partidos que jugó, creo que cuatro o cinco situaciones de gol. Jorge (Recalde) también. En el último partido tuvo ocasión de marcar, en la que después entró en acción Guillermo Balzi y la sacaron ellos en la línea. A mí me gusta que participe mucho en el juego el delantero centro. Y cuando no esté participando en el juego, que tenga más presencia en el área. Lo que hacemos es repeticiones, que son las que harán que ellos vayan a tener más posibilidades", aseguró.

El DT optó por no ahondar en la falta de elaboración en los últimos metros, aunque sostuvo que se trata de crecer en esa y todas las demás facetas del juego. "Uno de los conceptos que me enseñaron en mi casa es siempre mejorar algo que estás haciendo. Y claro que las situaciones de gol se van a producir o se producen según lo que estamos trabajando. Hay algunos partidos que se pueden ver más y en otros menos. Y otro de los aspectos que hacemos mucho hincapié es en el balón parado, que es tan importante desde la parte táctica. Es muy bueno que el equipo tenga esa herramienta. Y en cuanto a mejorar, todos los días me levantó a ver si me puedo equivocar un poquito menos y si puedo mejorar algo".

"En todos los partidos, menos gran parte del primer tiempo con Platense, el equipo siempre fue competivo. Nunca dejó de competir y siempre estuvo estuvo buscando para que el marcador sea positivo. Después, seguir trabajando, porque falta un montón", analizó Heinze.

En relación con el posible sustituto del expulsado Willer Ditta, se refirió a las opciones que le dan Facundo Mansilla y Guillermo Ortiz para jugar de seis. "Facu, por el hecho de que tiene la pierna hábil por ese lado, puede tener ese mejor pase desde ese sitio. El otro día lo hablé. Hizo dos pases eliminando a un rival desde ese lado y es muy importante. Tiene también muy buen pase cruzado. Y Guille tiene un excelente pase para buscar por el lado opuesto. Son características diferentes y los dos me dan cosas de un lado y no tanto del otro. Están muy parejos, entonces después la decisión (sobre quién juega) es por alguna cosa de los rivales o una decisión mía", dijo Heinze, aunque más adelante de la conferencia aclaró que, más allá del pase o del control del balón, se fija en el aspecto "defensivo".