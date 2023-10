Gabriel Heinze: "Hay que cambiar insultos por aplausos"

A Gabriel Heinze el resultado adverso no le pasó inadvertido, sobre todo porque la mayoría de las consultas en la conferencia de prensa estuvieron relacionadas a los insultos que en varios pasajes del partido recibieron sus jugadores. “Hay que cambiar los silbidos por aplausos” , tiró el entrenador de Newell’s minutos después de la caída por 2 a 0 sobre Godoy Cruz .

El DT además apuntó que “lo que percibía era que los insultos no eran para los jugadores. Podés perder y lo que no se debe hacer es dejar de trabajar y luchar, para que esos silbidos se transformen en aplausos”. Y agregó: “Ellos están haciendo todo lo que pueden y yo estoy contento también, perder en casa irrita a la gente y tenemos que reaccionar rápido”.

Heinze.jpeg Para Gabriel Heinze no queda otra que trabajar e intentar reponerse lo antes posible de esta derrota. Celina Muti Lovera / La Capital

Hubo una consulta respecto a si sentía que había poco entendimiento de parte de los jugadores hacia sus indicaciones y el técnico primero reaccionó con la frase “sos muy joven”, dirigida a la periodista que se la había formulado, y de inmediato apuntó: “Cuando se gana no se hace esa pregunta, pero cuando se pierde se insiste en eso. Cuando sienta eso (que los jugadores no entienden) yo, o cualquier entrenador, se tiene que ir. Pero insisto, cuando se pierde se hablan estas cosas”. Y remató: “Cuando hablo ellos me escuchan y cuando ellos hablan yo los escucho”.