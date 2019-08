Que Franciso Fydriszewski la viene remando de atrás no hay dudas. El Polaco no logró conformar a los técnicos de turno y por eso ayer se iba a ir a Defensa y Justicia, pero al final se quedó en el Parque. Fue el 9 titular en el debut con victoria ante Central Córdoba pero también el primero que salió, justamente para que entre Lucas Albertengo, quien además selló el triunfo en su primera intervención importante del partido. Por eso surge la pregunta si Kudelka mantendrá al jugador surgido en la cantera leprosa u optará por el llegado desde Independiente, el dueño de su pase y próximo rival el lunes a las 21.10 en Avellaneda. ¿Y Rodrigo Salinas? El técnico recién hoy podría dar señales en la práctica de fútbol.

La máxima instalada en el fútbol es que equipo que gana no se toca. Pero, además del hecho de que recién fue la primera fecha y algunos jugadores llegaron más tarde, hay elementos para pensar que Kudelka meterá mano arriba. Es que Fydriszewski, que siempre fue candidato a irse y perdió terreno cuando se fue Héctor Bidoglio, directamente se despedía ayer para irse a Defensa pero a último momento el club de Florencio Varela pudo abrochar el regreso de Juan Martín Lucero y se cayó la llegada del Polaco.

Por lo tanto, hoy Fydriszewski está a disposición de Kudelka, quien tiene una tarea difícil para decidir. Es que Albertengo no es un 9 definido pero además, hasta el gol ante Central Córdoba, mostró que estaba a otro ritmo de fútbol. No por nada jugó en el amistoso del miércoles ante Sarmiento. Sus acciones suben porque no sólo marcó el segundo ante los santiagueños sino que hizo el único gol ante los de Junín, pero no hay que dar nada por seguro. Salinas, un centrodelantero más parecido a Fydriszewski, llegó hace poco pero sin problemas desde Vélez y también podría ser considerado.

El resto del equipo sí podría ser el mismo, más allá de que hoy llega Lucas Villarruel (ver aparte) y lo hace con competencia. La otra duda podría estar por el lado de Facundo Nadalín, quien debió salir el domingo por un traumatismo de cráneo. Todo hace pensar que jugaría, y si no lo hará Angelo Gabrielli, que ingresó muy bien. Kuldeka tiene tiempo. Desde hoy definirá.