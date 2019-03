Fydriszewski, apartado del plantel por manejar borracho

Marginado. El atacante no entrenó y quedará afuera en el final de la temporada.

Francisco Fydriszewski no será convocado para integrar el plantel que viajará a Santa Fe para la Copa Argentina y es probable que no vuelva a jugar en lo que resta de la Superliga. Si bien no fue confirmado oficialmente por el club, habría una sanción económica para el jugador, demorado en la madrugada del jueves al dar positivo un control de alcoholemia.

El atacante no concurrió al entrenamiento del viernes, unas horas después de que fuese interceptado por agentes del Comando Radioléctrico, mientras conducía una camioneta por Granadero Baigorria. Bidoglio confirmó luego de la práctica que había sido excluido del plantel por no ir a entrenar. Pero el motivo excedía ese hecho de no practicar.

Fydriszewski manejaba una camioneta en la madrugada del viernes, más precisamente a las 4.30, realizando maniobras bruscas que llamaron la atención de agentes del Comando Radioléctrico. Los efectivos intentaron sin éxito en un principio que se detuviera. Una vez que lo consiguieran, y ante la requisitoria de los papeles del vehículo, el futbolista manifestó que no era de su propiedad, sino de su representante.

Según distintas versiones, el delantero se mostró prepotente, en evidente estado de ebriedad, y fue demorado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. Allí le hicieron el test de alcoholemia y este dio un índice de 1,25 gramo de alcohol cuando lo máximo permitido es 0,50.

Fydriszewski había ingresado en el segundo tiempo de la derrota contra Gimnasia y en algunas ocasiones fue titular con Bidoglio. Tiene tres goles en la Superliga, dos anotados contra San Martín de Tucumán (3-0) y uno con Argentinos (2-0). Era el centrodelantero elegido por el entrenador, pero se lesionó en el primer partido del año, frente a Boca (1-1), algo que le restó posibilidades.

El incidente de ayer marginó del equipo al atacante, de 25 años, que tiene contrato con Newell's hasta junio de 2020.