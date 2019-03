Para la Copa Argentina fue el día de la desmemoria No fue un día más, aunque desde la organización no le dieron trascendencia (AFA y Superliga tampoco). Ningún mensaje, minuto de reflexión ni nada previsto que recordase que ayer fue el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una omisión imperdonable. A la misma hora que se jugaba el partido había concentraciones en todo el país, a 43 años del golpe cívico-militar. Hubiese sido lógico que la fecha no pasara desapercibida en cancha de Unión, como por ejemplo no sucedió con los hinchas rojinegros que exhibieron una bandera con la frase "Nunca más". A la vez, varios hinchas de Newell's esperaban que el club diera su mensaje sobre el 24 de marzo, como se expresaron otras entidades del fútbol argentino, y el club así lo hizo en las redes sociales en las primeras horas de la tarde de ayer.