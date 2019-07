Frank viene en buena racha

En sus últimos tres debut no perdió. Es más, viene de ganar dos al hilo. Y en forma contundente. Al frente de la Universidad de Chile con un 4 a 1, el 10 de junio del año pasado. En la Superliga Argentina 2017/18 con un 5 a 2 sobre Lanús, como entrenador de Talleres. Doce meses antes, en su presentación como técnico de los cordobeses se había llevado un 1 a 1 de la cancha de Racing. Buenos números los de Frank Darío Kudelka a días de dirigir su primer partido oficial como DT de Newell's, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y buscando seguir en racha positiva.

Tiene muy buenas posibilidades de arrancar con el pie derecho, como suele decirse, y eso es porque la lepra será local en el Coloso y ante un equipo recién ascendido que, además, no tiene historia de primera división. Claro, si no gana será un duro golpe. Si pierde, un terrible y temible sacudón.

Obviamente, se piensa en positivo. Y arrancar con 3 puntos en los bolsillos es lo que todos imaginan por el Parque de la Independencia. Para tener un inicio alentador. Tranquilizador. Con una serie inicial de partidos que a Newell's le tocó de buena manera: 3 en el Coloso (luego llegarán Unión y Huracán) y 2 afuera (con Independiente y Vélez). Todo esto antes del clásico, que lo jugará de visitante.

Entonces, al traer a hoy las primeras 5 fechas de Kudelka como DT en sus últimas campañas en Argentina aparece una interesante cosecha de 10 puntos con Talleres en la Superliga 17/18 (sin dudas cualquier rojinegro firmaría un inicio así) con tres triunfos, un empate y una derrota. Muy superior al de la temporada 16/17 en la que cosechó apenas 2 empates (aunque desde la 6ª jornada ganó 5 al hilo), y ni hablar a la de su salida de Unión en el torneo Inicial 2012 con 5 derrotas que precipitaron su despedida inmediata.

La última imagen

Todo esto es una cuestión estadística. No tiene por qué repetirse ni marcar tendencia, pero siempre cuenta. La última imagen es la que aparece más rápido y en los primeros 5 partidos en la T de la Superliga 17/18 los cordobeses golearon de locales 5-2 a Lanús (26/8/17), perdieron en Mendoza con Godoy Cruz por 2 a 1, en Córdoba igualaron 0-0 con Vélez, se llevaron los tres puntos con un 1-0 de cancha de Chacarita y vencieron en la Docta a Patronato por el mismo marcador.

10 puntos. No de un inicio brillante sino de una cantidad de unidades que no le vendrían mal a Newell's de las primeras 15 en juego, y sobre todo, por la victoria inicial. No un 5-2 como aquel a Lanús pero sí uno alentador y tranquilizador sobre los santiagueños de Central Córdoba.

Venta de entradas desde mañana

La venta de entradas para el partido del domingo comenzará mañana de 11 a 18 y seguirá el domingo de 10 a 12.15, es decir una hora antes del inicio del cotejo ante los santiagueños. Siempre en las boleterías de la puerta 6 y con la cuota social de julio paga.

En cuanto a los precios, los mismos sufrieron un incremento respaldado por la AFA y son los siguientes:

Generales $500. Jubilados, pensionados y damas $250, menores $150.

Plateas: Tata Martino $700 (no socios 1.100), superior este $400 ($800), inferior este $550 ($950) y tribuna oficial $150 ($550).