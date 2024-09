Franco Colapinto en su día histórico: "Fue impensado, pero creo que estamos para los puntos"

"Estoy muy feliz de entrar a la Q3. No lo esperaba, pero fui paso a paso, fui dando saltitos en cada vuelta. En la Q3 hicimos un cambio en el setup para ganar unas décimas pero no aguantaron las gomas traseras, se sobrecalentaron . Fue arriesgado pero no salió. Hubiera estado octavo o séptimo que me hubiera dejado más contento", dijo el joven piloto argentino.

Argentina's first top-ten qualifying result since Brazil 1982!! Franco Colapinto, some driver! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/5O7eZuGBXP

Y por supuesto, Colapinto agradeció a sus mecánicos, a todo el equipo. "Esto es para ellos, los mecánicos hicieron todo para que esté acá. Hicieron un trabajo increíble, muchas personas, ingenieros que van poniendo su pizca de sal. Les agradezco enormemente".

Colapinto está en foco siempre. Por ejemplo, cuando le dijeron que gestionaba muy bien los neumáticos, lo paró en seco. "Los controlé bastante mal en realidad, se sobrecalentaron las gomas de atrás. Son muchas curvas lentas de tracción y me costó, pero voy paso a paso y tratando de seguir avanzando".

"Tenemos chances de entrar en los puntos, ya quiero ir un poquito mas", dijo riéndose. Y agregó: "Tengo confianza de que podemos puntear".

Siempre de buen humor con la prensa

Respecto al accidente del viernes, hizo otra broma. "Estaba abrazado a la pared, quería soltar la pared y no podía". Y también se refirió al roce en la curva del Castillo en la P2. "Casi lo tiro el castillo. Es la curva que más me gusta pero se te para el corazón cuando la transitás".

También contó la graciosa anécdota de cuando se lastimó la oreja antes de ponerse el casco para la P1 el viernes. "me sangraba y me querían hacer puntos, pero me negué porque debía ponerme el casco. Después del choque fui al centro médico y se alarmaron porque tenía sangre y creían que fue por el choque. Me dio miedo de que no me dejaran volver a correr".