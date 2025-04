Francisco vive y vivirá en la Capilla Lorenzo Massa, en las entrañas de su San Lorenzo querido

Francisco por todos lados

Por eso no hace falta ingresar para ver la cantidad de imágenes de Francisco que hay adentro. Es que están por todos lados. Desde una estatua en tamaño real a un sinfín de fotos desde el momento en que Bergoglio se convirtió en Papa, como también del Bergoglio Arzobispo.

Capillas.mp4

La estatua no es una pieza habitual en la capilla, ya que es parte del museo que está en el estadio Pedro Bidegain, debajo de la platea norte. Pero teniendo en cuenta el contexto, el club decidió que por esta semana estuviera en la capilla. Está centímetros delante de una pared en la que hay un cuervo negro, que fue regalo del actor estadounidense Vigo Mortensen (ya fallecido), quien fue quien donó el dinero para la construcción de la capilla.

>>Leer más: Cómo era la habitación del Papa Francisco en la Casa Santa Marta

“Es una alegría inmensa poder contar con esta capilla”, le dijo a La Capital Oscar Lucchini, el arquitecto de la misma, que fue inaugurada el 1º de abril de 2010. El orgullo de Lucchini tiene que ver con esa excelente relación que desde siempre mantuvo con el ya exSumo Pontífice.

Bergoglio y el Ciclón, un solo corazón

Bergoglio siempre fue un hincha ferviente de San Lorenzo y eso fue lo que llevó a Lucchini y otras personas a crear una capilla, con lo que Bergolgio estuvo de acuerdo. A tal punto que allí les dio la comunión y confirmación a muchos chicos de San Lorenzo que jugaban en las divisiones inferiores, entre ellos el rosarino Angel Correa, reconocido hincha de Central. Ese día fue la primera vez que Bergoglio tuvo contacto con la capilla, el 24 de mayo de 2011.

>>Leer más: El gol que recordaba el Papa, con protagonistas históricos del fútbol rosarino

Capi3.jpeg La estatua de Francisco. A sus costados, la camiseta de Matías Mirabaje, de 2013, y un cuervo negro, regalo de Vigo Mortensen. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lucchini le dijo a Bergoglio que lo iba a buscar en su auto (un Fiat Spazio blanco), a lo que el Arzobispo se opuso. Quería ir en el colectivo que siempre tomaba cuando caminaba por las villas de emergencia del lugar. Pero era mucha la lluvia ese día y Bergoglio acababa de recibir a un periodista romano que lo había venido a entrevistar. Sólo para que el periodista no se mojara, accedió a subirse al auto de Lucchini. Tras ser nombrado Papa, alguien recordó esa anécdota y bautizó a ese Fíat Spazio como el “primer Papamóvil”. Lucchini se lamenta de algo: “Lo tuve que vender, no me quedó otra”.

Esta capilla tiene el sello de Francisco desde el inicio, porque cuando el proyecto ya estaba en marcha a Bergoglio le acercaron los planos para que los conociera y la actitud del por entonces Arzobispo de Buenos Aires fue bendecirlos. “Cuando eso sucedió todos pensamos lo mismo, que la capilla se iba a hacer sí o sí”, apuntó Lucchini.

Ingresando, lo primero que se ve es el altar, y frente a ese altar cuatro filas de bancos dobles, en forma de hemiciclo, rompiendo en parte con la tradicional disposición frontal de las iglesias.

Foto.jpeg Muchas personas caminaron por la capilla y, por supuesto, se retrataron con la estatua de Francisco. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Cómo entender la fuerza espiritual de esta capilla? El día del fallecimiento de Francisco, San Lorenzo informó: “La Capilla Lorenzo Massa que se encuentra en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo estará abierta desde hoy y hasta el viernes (de 9 a 21 horas) con velas encendidas y la imagen de Francisco para todos/as aquellos/as que quieran despedirlo en ese lugar que tanto quería”.

>>Leer más: El médico del Papa Francisco reveló que quería "morir en casa"

Un Papa humilde

Lo quería porque era (aún lo es y lo será) en honor a su nombre, a esa personalidad que sus verdaderos amigos siempre valoraron y que no se cansan de reconocer su “humildad” y su impronta para “caminar el barro y la villa”. Un par de características propias de un Francisco que de algún modo se atrevió a romper con algunos moldes históricos de la Iglesia Católica.

Una de las fotos que más llama la atención de los fieles, sobre todo los Cuervos de ley como lo fue Francisco, es la que retracta el momento en la que se le entregó el carné de socio, un tiempo antes de la construcción de la capilla. ¿El número de socio?: 88.235. Lucchini recordó, casi al borde de las lágrimas, que Francisco falleció a los 88 años y a las 2.35 hora argentina.

Capi3.jpeg La estatua de Francisco. A sus costados, la camiseta de Matías Mirabaje, de 2013, y un cuervo negro, regalo de Vigo Mortensen. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Con la misma emoción, Lucchini muestra una camiseta de San Lorenzo, con la imagen de Francisco estampada en el pecho y advierte que es la que en 2013 utilizó Matías Mirabaje en un partido en el que San Lorenzo le ganó a Colón, en Santa Fe, un par de días después de ese 13 de marzo de 2013, en el que Bergoglio fue designado Papa. “Nadie me saca de la cabeza que fue una ayuda de él”, dice.

Y hasta se anima a bromear con lo que puede pasar en el choque entre San Lorenzo y Central este sábado. “Lamento que sea Central el equipo que nos toca enfrentar porque siempre fuimos amigos, aunque ya no tanto como antes, pero así como ganamos el primer partido desde que Francisco fue Papa, creemos que va a pasar lo mismo ahora que se nos fue”, tiró.

El altar, los bancos, las imágenes de Francisco, la estatua, el cuervo negro, las fotos a granel. Todo en un solo lugar: la capilla Lorenzo Massa, donde desde siempre se valoró y ponderó la imagen de Francisco. Desde el pasado lunes, mucho más.