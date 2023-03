Fórmula Uno: esta vez Checo Pérez se impuso a Max Verstappen

Checo Pérez avisó que va a dar pelea por el sueño del título de la Fórmula Uno, ganó con autoridad el Gran Premio de Arabia Saudita y con el enorme plus de que detrás suyo finalizó su compañero Max Verstappen, el que mantuvo en la cima del campeonato gracias al punto bonus del récord de vuelta logrado en el último giro. Aprovechó, claro, los problemas de su compañero de equipo del sábado, que debió largar 15° pero cuando lo tuvo en sus escapes lo mantuvo a raya para alzarse con su quinta victoria. Tercero, como en Bahrein, finalizó Fernando Alonso con el Aston Martin, luego de recibir una insólita sanción de 5 segundos por supuestamente no pararse bien en el cajón de salida. Y después le quitaron el podio por un nuevo recargo de 10 segundos por no cumplir con no tocar el auto durante la sanción en los boxes y George Russell ocupó su lugar.