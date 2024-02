Flavio Azzaro calificó de "choreo" el gol anulado a Central ante Independiente

El periodista reaccionó en las redes sociales ante el fallo del árbitro que anuló el gol al canalla: "Noooooo. No se puede creer!!!!!!! No fue nada de nada!!!!! Decí que a Central le chupa un huevo este partido. Qué vergüenza!!!!!!!!".

Carlos Quintana: "Cuando no te lo quieren cobrar, no te lo cobran"

¿La jugada? El arquero del Rojo terminaba de lucirse de gran forma ante un remate de Ariel Cervera e iba en busca de capturar el rebote , pero Carlos Quintana también fue a la disputa. Rey no llegó con el salto y no tocó la pelota. La jugada terminó con el balón dentro del arco -por el mismo efecto del pique ya que ninguno lo alcanzó a tocar- y el portero tirado por la supuesta infracción que nadie vio más que el árbitro Luego de eso, Leandro Rey Hilfer hizo sonar su silbato y marcó falta en ataque .

El juego siguió por algunos segundos más y ni bien el juez marcó el final, los jugadores de Rosario Central se acercaron a él para reclamarle por el gol anulado. El primero en hacerlo fue Quintana, que le preguntó en varias ocasiones “Qué cobraste”. Mientras los efectivos de seguridad privada en la cancha, como así también algunos policías, se acercaron a la terna de árbitros para protegerlos, el que apareció en escena fue Miguel Ángel Russo.

CON R0B0, INDEPENDIENTE LE GANÓ A CENTRAL (1-0) // AZZARO REACCIÓN

Al entrenador del último campeón del fútbol argentino se lo vio desencajado tras el polémico final en Avellaneda. Es más, en las imágenes de la transmisión de ESPN, se puede divisar como le grita a una policía (“Salí de acá”) que estaba intentando contener a los futbolistas del Canalla en su reclamo contra el árbitro. Mientras los jugadores de Independiente se saludaban tras ganar, la cámara volvió a enfocar el tumulto y el que apareció en ese instante fue Claudio Ubeda.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1757594088876998875&partner=&hide_thread=false IMPRESIONANTE ATAJADA DE REY y gol anulado a Rosario Central en la última jugada #LPFxTNTSports pic.twitter.com/0XU335Rogl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2024

El ayudante de campo de Russo estaba muy enojado por lo acontecido y, al parecer, apuntó contra uno de los jueces de línea. “¿Quién te pensás que sos?”, fueron las palabras que se alcanzaron a leer de su boca. “Afuera hacete el guapo”, agregó en la acalorada discusión a la que también se sumó el arquero Fatura Broun, que se quedó por las decisiones arbitrales a lo largo del encuentro. “Todas las chiquitas fueron para ellos”, exclamó el 1 de Central.

Una vez que el Canalla volvió al vestuario, el que habló fue Russo. “La miro, la miro y Quintana salta antes que el arquero. Llega antes él a la pelota que el arquero. Me extraña que el VAR no revisó, fue todo muy rápido. No hubo demora, no hubo nada. Son cosas que te pueden pasar”, expresó el DT en conferencia de prensa.