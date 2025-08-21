En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Fabbiani se inclinaría por usar el esquema táctico que más le gusta en Newell's, para el trascendental duelo de mañana en Arroyito

Sotelo fue titular los dos primeros partidos de Newell's en este Clausura y después pasó a ser una de las primeras opciones.

El búnker de Newell’s transita horas decisivas. Sube el nivel de ansiedad y de expectativas. El cuerpo técnico leproso encabezado por Cristian Fabbiani está analizando los once que usará de arranque para medirse con Central en el clásico de mañana en Arroyito y, de acuerdo a lo trascendido desde el predio de Bella Vista, el volante David Sotelo es el que más chances tiene de conformar el doble cinco rojinegro desde el puntapié inicial en este duelo tan importante.

Si bien todavía todo camina lejos de las confirmaciones oficiales en el búnker rojinegro, lo cierto es que en base a las prácticas de la semana, todo apunta a la aparición de Sotelo en la alineación que saltará al campo de juego desde el primer minuto.

De esa manera, el Ogro no apostaría por generar grandes sorpresas a poco de la disputa de este choque que comenzó a alterar el pulso de la ciudad desde hace varias jornadas, y que este jueves encontró una plataforma de determinaciones por parte de Fabbiani y sus colaboradores, que permite conocer con más precisiones la formación que utilizará para enfrentar a Central en el Gigante.

Newell's y su sistema táctico

Dentro de ese escenario, se incluye el esquema táctico que usará mañana en Arroyito. Según lo que se supo en el predio de entrenamiento leproso, el Ogro se inclinaría por la línea de 3/5 en el fondo, el dibujo que más le gusta y al que apelaría en el clásico.

Con ese esquema, el técnico cree que consigue una disposición más compacta en el campo de juego y además le provee más seguridades y certezas al momento de defender. Y entiende además que, desde esa postura, le puede cubrir mejor las espaldas a Sotelo y Ever Banega, dos jugadores con mayor vocación hacia la generación de juego que hacia las tareas de corte, recuperación y contención.

Newell's, en el Coloso

El plantel rojinegro, este jueves practicó en el Coloso del Parque. La primera parte de ese entrenamiento la realizó a puertas cerradas, y luego se transformó en parte escénica de la tradicional ceremonia del banderazo que realizó el hincha de Newell’s.

En ese marco, con el correr de las horas, las decisiones de Fabbiani, en relación al sistema táctico y a poder conocer el reemplazante de Luca Regiardo, quien recibió tarjeta roja ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso y sufrió dos fechas de suspensión que lo dejaron afuera, fueron adquiriendo formas de certezas.

Otra de las dudas internas, pasa por saber si Darío Benedetto va a poder estar a disposición para este encuentro frente al conjunto canalla. El Pipa viene una lesión muscular que todavía no lo dejó debutar oficialmente en la Lepra y, hasta ahora, todo indica que podría estar en el banco de relevos.

Benedetto, viene de una lesión

Benedetto sufrió una lesión en el primer partido del cuadrangular amistoso ante Mazatlán en México, en la pretemporada. Luego padeció otra dolencia muscular distinta antes de jugar con el Ferroviario en Rosario, y esa situación lo obligó a no poder hacer su presentación oficial con la camiseta de Newell’s. Esa falta de rodaje parece condenarlo en esta ocasión.

Con este panorama, el probable equipo podría ser con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, y Ángelo Martino; David Sotelo y Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González.