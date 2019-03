Ferrari: "No vamos a arriesgar a los lesionados"

Paulo Ferrari no confirmó el equipo de Central que mañana visitará a Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 22ª de la Superliga, pero advirtió que no arriesgará a ninguno de los jugadores que terminaron con molestias en el debut de Copa Libertadores ante Gremio. "Sólo jugarán quienes estén al 100 por ciento", anticipó.

El técnico canalla habló este mediodía tras la práctica en Arroyo Seco antes de viajar a Mendoza. "Al equipo lo vamos a definir mañana, había jugadores que todavía se estaban recuperando", recalcó.

"Desde nuestro lado apuntamos a mejorar día a día y a imponer nuestra idea que es diferente, si nos encontramos con un imprevisto intentaremos solucionarlo", anticipó para expresar su conformidad con el rendimiento del miércoles ante Gremio.

Respecto al partido del miércoles, el entrenador expresó que "fueron varios los jugadores que terminaron complicados" y puso el ojo en la seguidilla de presentaciones que tendrá su equipo en los próximos días.

"Me preocupa tener un partido a dos días y medio de haber jugado por la Copa, creo que eso no está bien", afirmó para adelantar que "a la cancha van a entrar los que estén al 100 por ciento, con la misma idea de ser protagonistas, buscar los partidos y tratar de ganar".

En ese sentido, el técnico hizo hincapié en que irá "regulando las cargas" para "no arriesgar a los jugadores a que sufran lesiones". Y agregó: "Tenemos que salir a ganar y el que juegue tiene que tener esa mentalidad".

Si bien la idea era apostar a la Superliga, lo que ocurrió es que en el debut copero fueron varios los que terminaron lesionados y no podrán jugar mañana, en ese sentido dijo que "Zampedri terminó con el tobillo mal y lo queremos cuidar, Riaño también hizo un desgaste muy grande".

Además de Zampedri, ante Godoy Cruz tampoco estarán Gonzalo Bettini (contractura en el isquiotibial derecho) y Jonás Aguirre (contractura en el isquitotibial izquierdo). A ellos hay que sumarles al Colo Gil y a Barbnieri, dos de los habituales titulares, que tampoco están entre los concentrados.

No obstante y aunque vayan variando los nombres de los jugadores que ingresen a la cancha, Ferrari explicó que la propuesta será la misma: "Queremos un equipo agresivo, que tenga buena circulación de pelota y asociaciones como por momentos tuvimos el miércoles, queremos seguir creciendo".

"Quedan cuatro partidos y vamos a hacer todo lo posible para sumar, por eso quiero que los que entren estén al 100 por ciento y no menos. No podemos regalar nada porque todos los equipos son difíciles y si no entrás así lo podés sufrir", agregó.



"Con Gremio necesitábamos tener el partido que tuvimos y dimos el 100 por ciento. Mañana también tenemos que estar así y en Chile lo mismo, al igual que con San Lorenzo (por la Superliga). Después esperaremos el receso y trataremos de tener a todos los jugadores a disposición", cerró.