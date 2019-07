Fernández juega y esperan a Lema

Para tener mayores certezas sobre la formación de Newell's hay que esperar. Frank Kudelka no adelantó ningún nombre y dijo que esperaría hasta hoy para definir si juegan Cristian Lema y Julián Fernández. La imposibilidad de confirmar al volante central se debió a que no estaba la habilitación, algo que sucedió ayer por la tarde. Por lo tanto, la incógnita se develó antes de lo pensado y jugará mañana. En cambio, es más complicado lo del zaguero, a causa una lesión. Si no llega, estará Stéfano Callegari.

La aparición de Fernández entre los titulares se dio de forma repentina. Es que se acordó la compra de la mitad del pase a Palestino y recién entrenó a partir del martes con sus nuevos compañeros. El poco tiempo que lleva con el plantel no fue impedimento para que Kudelka lo incluya dentro de los once, una vez que llegó ayer la habilitación, no sólo la suya sino de las otras incorporaciones.

La decisión de que Fernández integre el equipo habla a las claras de que Kudelka esperaba con premura la incorporación de un mediocampista central, más allá de que haya notado de que el ex All Boys y Olimpo se encuentra en condiciones de jugar. Es evidente que no lo convencieron Juan Requena y Braian Rivero. De lo contrario no se hubiese apurado para que Fernández juegue en el Coloso.

Para el funcionamiento del equipo, Kudelka necesita un mediocampista batallador. En la mayoría de los amistosos probó con Requena, que era el candidato a jugar mañana si no se confirmaba a Fernández. Y en el ultimo utilizó a Rivero. Definido quién jugará, está claro que no estaba convencido con ninguno de los dos.

La duda a un día del debut está en la zaga. Kudelka aguarda la evolución de Lema. El defensor se retiró en el amistoso del sábado contra Atlético Rafaela y el parte médico del lunes informó que fue una distensión en el recto anterior del muslo izquierdo. Esa clase de lesión demanda varios días de evolución, haciendo imposible que juegue en menos de una semana. Pero el DT no lo dio por descartado, aunque de sus palabras se desprende que es difícil que juegue.

"A Lema lo vi muy bien. Soy respetuoso de los tiempos de recuperación según el tipo de lesión, y entendemos con el cuerpo técnico y el jugador que mañana (por hoy) es un día importante para decidir si es de la partida o no", dijo Kudelka.

Si Lema es descartado, jugará Callegari, habitual titular en los encuentros de pretemporada, conformando la pareja de zagueros con Santiago Gentiletti, una de las caras nuevas que estarán en el debut, además de Julián Fernández.

Facundo Nadalín le ganó la pulseada a Angelo Gabrielli para el puesto de lateral derecho y Francisco Fydriszewski le sacó ventaja para ser el centrodelantero a Lucas Albertengo, que lleva pocos entrenamientos y en el amistoso ante Rafaela se lo vio falto de ritmo.

Maxi Rodríguez y Mauro Formica fueron preservados y no participaron del último amistoso. Pese a que faltaron en algunos encuentros de preparación, y ambos tuvieron algunas molestias durante la pretemporada, Kudelka consideró que no tendrán problemas para "ensamblarse rápidamente" a la estructura que armó.

"Son jugadores estandarte de nuestro plantel y tienen el conocimiento y experiencia para ensamblarse rápidamente. Es que ellos tienen la capacidad para hacerlo", sostuvo.

La probable formación para mañana será con: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari o Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Francisco Fydriszewski y Maxi Rodríguez.

Hoy concentra con 20 jugadores

El plantel entrenará esta mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa y concentrará a partir de la tarde con 20 futbolistas. Aparte de los posibles titulares, con la duda de Cristian Lema o Stéfano Callegari, estarán Nelson Ibáñez, Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Braian Rivero, Denis Rodríguez, Juan Manuel Requena, Luis Leal y Lucas Albertengo.