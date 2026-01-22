El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

El prodigio argentino sigue sorprendiendo al mundo con sus destacadas actuaciones, esta vez en Países Bajos. El elogio del histórico Garry Kasparov

Garry Kasparov es excampeón mundial y considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos

La incipiente carrera de Faustino Oro crece a pasos agigantados. Con solo 12 años, el joven argentino tuvo una de sus mejores actuaciones en el torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel , uno de los más prestigiosos del mundo, que se disputa en Países Bajos.

Oro se impuso ante la jugadora china Miaoyi Lu, número uno del ranking mundial juvenil femenino Sub 20. La partida se definió rápidamente, en apenas 27 jugadas bajo una Apertura Cuatro Caballos y fue una verdadera demostración del talento del oriundo del barrio porteño de San Cristóbal.

Faustino busca hacer historia en el deporte y convertirse en el Gran Maestro internacional más joven de la historia. El récord lo tiene el estadounidense Abhimanyu Mishra , que se consagró Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días. Por el otro lado, la promesa local, quien nació el 14 de octubre de 2013, tiene tiempo para superar esta marca hasta el 10 de marzo de 2026 .

Para eso, "el Messi del ajedrez" necesita conseguir la tercera y última norma . Este objetivo no podrá lograrlo en el torneo holandés debido a que la FIDE exige que al menos una de las tres normas se obtenga en un torneo abierto con más de 40 participantes, y el Tata Steel Challenger es cerrado.

Por el momento, el prodigio argentino consiguió sus dos normas de GM en torneos cerrados (Prodigios y Leyendas en Madrid y el Magistral Szmetan Giardelli en Buenos Aires), por lo que deberá jugar uno abierto en la búsqueda del prestigioso galardón.

El elogio de Garry Kasparov a Faustino Oro

Su rendimiento llamó la atención de todo el mundo, sobre todo de uno de las mejores ajedrecistas de todos los tiempos. El excampeón mundial Garry Kasparov ya le había dedicado anteriormente posteos en sus redes sociales al joven argentino, destacando sus impresionantes rendimientos a tan temprana edad. En esta ocasión, realizó un comentario conciso pero con una gran connotación simbólica: "Chessi".

Este apodo proviene de la fusión entre palabra chess (ajedrez en inglés) con Lionel Messi. En 2024 el histórico jugador ya había nombrado a Oro de ese manera, cuando el nacido en San Cristóbal se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

El comentario del azerbaiyano surge por el notable progreso del argentino desde el año pasado a la actualidad. Tras haber sumado 3,5 puntos en 13 rondas en 2025, Faustino acumula ahora 4 unidades en solo cinco partidas, consolidándose en la cima del torneo junto con el norteamericano Andy Woodward y la azerbaiyana Aydin Suleymanli.