La Capital | Ovación | ajedrez

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

El prodigio argentino sigue sorprendiendo al mundo con sus destacadas actuaciones, esta vez en Países Bajos. El elogio del histórico Garry Kasparov

22 de enero 2026 · 11:10hs
Garry Kasparov es excampeón mundial y considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos

Garry Kasparov es excampeón mundial y considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos

La incipiente carrera de Faustino Oro crece a pasos agigantados. Con solo 12 años, el joven argentino tuvo una de sus mejores actuaciones en el torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, uno de los más prestigiosos del mundo, que se disputa en Países Bajos.

Oro se impuso ante la jugadora china Miaoyi Lu, número uno del ranking mundial juvenil femenino Sub 20. La partida se definió rápidamente, en apenas 27 jugadas bajo una Apertura Cuatro Caballos y fue una verdadera demostración del talento del oriundo del barrio porteño de San Cristóbal.

Faustino busca hacer historia en el deporte y convertirse en el Gran Maestro internacional más joven de la historia. El récord lo tiene el estadounidense Abhimanyu Mishra, que se consagró Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días. Por el otro lado, la promesa local, quien nació el 14 de octubre de 2013, tiene tiempo para superar esta marca hasta el 10 de marzo de 2026.

Para eso, "el Messi del ajedrez" necesita conseguir la tercera y última norma. Este objetivo no podrá lograrlo en el torneo holandés debido a que la FIDE exige que al menos una de las tres normas se obtenga en un torneo abierto con más de 40 participantes, y el Tata Steel Challenger es cerrado.

Por el momento, el prodigio argentino consiguió sus dos normas de GM en torneos cerrados (Prodigios y Leyendas en Madrid y el Magistral Szmetan Giardelli en Buenos Aires), por lo que deberá jugar uno abierto en la búsqueda del prestigioso galardón.

>> Leer más: Milei felicitó al joven ajedrecista Faustino Oro: "Es un orgullo para los argentinos"

El elogio de Garry Kasparov a Faustino Oro

Su rendimiento llamó la atención de todo el mundo, sobre todo de uno de las mejores ajedrecistas de todos los tiempos. El excampeón mundial Garry Kasparov ya le había dedicado anteriormente posteos en sus redes sociales al joven argentino, destacando sus impresionantes rendimientos a tan temprana edad. En esta ocasión, realizó un comentario conciso pero con una gran connotación simbólica: "Chessi".

Este apodo proviene de la fusión entre palabra chess (ajedrez en inglés) con Lionel Messi. En 2024 el histórico jugador ya había nombrado a Oro de ese manera, cuando el nacido en San Cristóbal se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

El comentario del azerbaiyano surge por el notable progreso del argentino desde el año pasado a la actualidad. Tras haber sumado 3,5 puntos en 13 rondas en 2025, Faustino acumula ahora 4 unidades en solo cinco partidas, consolidándose en la cima del torneo junto con el norteamericano Andy Woodward y la azerbaiyana Aydin Suleymanli.

Embed

Noticias relacionadas
Cristián Zavala, jugador de Colo Colo, protagonizó uno de los bloopers del año

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Ángel Di María, la figura de Central, y Matías Cóccaro, refuerzo de Newells.

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en 2026

Símbolo auriazul. Angelito Di María es la carta más desequilibrante de Central. Fideo va por más en el club de Arroyito. 

Central: el Canalla saldría reforzado para el estreno ante el Pirata

Michael Hoyos estuvo como centrodelantero en el último ensayo de Newells en el Coloso y conformó el ataque con Facundo Guch. 

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Lo último

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

Instalarán 500 nuevos contenedores en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Los empleados de la sede de Juan Manuel de Rosas al 1700 recibieron la intimidación cuando se presentaron este jueves a la mañana en el lugar

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aumento de casos de sífilis: recomiendan incluir el testeo en los análisis de rutina

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Ovación
Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en la Lepra

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newells y Central en 2026

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en 2026

Policiales
Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

La Ciudad
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia
La Ciudad

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Información General

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo