Espera y desespera . Fatura Broun ya le dijo al DT de Gimnasia que quiere irse a Central pero aún no tiene definiciones.

Que sí. Que no. Primero, una versión surge en La Plata y hace estragos en Arroyito. Luego se produce una comunicación entre las directivas de Central y del Lobo, y ponen paños fríos y calman las aguas. ¿Se cerró el pase del arquero Jorge Broun? No. Todo sigue como estaba. Es decir, los auriazules continúan esperando que los mens sana acepten los términos financieros que propusieron por el resarcimiento económico para materializar de una vez la llegada de Fatura. Otro dato que ya no sorprende es que la directiva rosarina sigue sin descartar la chance de sumar a Alexander Domínguez. La saga sigue con final abierto, pero la dirigencia auriazul le dará un corte sí o sí hoy.