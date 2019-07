“El cuestionamiento siempre va a estar”, “es un tipo muy activo y todo lo transita con mucha energía”, “del más importante (Messi) fue compañero”, "los grandes jugadores no suelen condicionar a un técnico”, “hay muchos intereses y si a Lionel le va a bien va a dirigir la próxima Copa América”, “el hizo un recambio grande, lo han usado para eso y le metieron mucha gente (César Luis Menotti, Walter Samuel, etcétera), pero está y se mantiene”. Daniel Fagiani es el autor de estas frases contundentes. En pocas palabras pintó una realidad que engloba a Lionel Scaloni, el entrenador de la selección nacional, amigo de la infancia y ambos surgidos del club Matienzo. Esa que compartieron en Pujato y que de la mano transitaron el camino del fútbol hasta llegar a lo más alto de sus carreras, algo que “no es valorado en el pueblo”.

El Indio no anda con rodeos y en la charla con Ovación aceptó que “el cuestionamiento (a Scaloni) siempre va a estar. Se cuestiona entrenadores en cualquier equipo de primera, más aún en la selección. Eso es inevitable para una persona que hace pocos años que se recibió y asumió en la selección. Y más allá de la capacidad que tenga o no de demostrar en un futuro, está haciendo sus primeras armas y la experiencia se consigue dirigiendo, no leyendo libros”.

Sin dudas que la situación que transita es demasiado incómoda, ¿cómo creés que la asume y transita?

Más que asumirlo lo está viviendo. Por lo que veo él es de vivir el fútbol de manera intensa. En el pueblo cada situación lo transitaba de esa manera. Es un tipo muy activo en la vida y le pone pilas a todo al ciento por ciento. Te hablo desde que vivía en el pueblo hasta en el fútbol. Comete errores por el hecho de la cierta inexperiencia que tiene. Los que tuvo en los primeros partidos es por apresurado, como por ejemplo en algunos cambios. Eso, sin dudas, le pasa por la falta de experiencia.

Tampoco es fácil dirigir a tremendos jugadores y de larga trayectoria.

Olvidate. Con algunos fue compañero. El hizo un recambio grande. El jugador más importante de todos (Messi) fue compañero. El fue el ladero cuando dirigía Jorge Sampaoli. Fue el confidente y ahora le tiene que dar indicaciones. Obvio que lo hace, pero de distinta manera que, por ejemplo, a Leandro Paredes o Juan Foyth.

Así como se dice que los entrenadores son complicados los futbolistas también.

Seguro. Esto es selección nacional. En equipos de primera como Central y Newell’s es rendimiento y si no afuera. No hay espera. Imaginate la selección, que si jugás mal te vas y debés esperar cuatro años para intentar participar de un Mundial. Scaloni tiene a Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez, que hoy son casi insustituibles y los demás se mantienen por rendimiento. Nadie tiene el puesto asegurado.

Siempre se dijo que Messi manda, ¿cómo lo ves desde afuera?

Lo noto con mucha personalidad y un gran líder dentro del grupo. Y noto que no maneja. Los grandes jugadores no suelen condicionar a un DT porque su sola presencia ya lo condiciona. El técnico busca que ese futbolista se sienta cómodo. Si hoy Messi decidiera, Angel Di María estaría jugando. O Agüero no habría salido del equipo. Messi no arma el equipo. Quizás indirectamente Scaloni busque lo que lo haga sentir más cómodo (al diez). Creo que todos lo haríamos y caeríamos en ese pecado.

La gran mayoría dice que después de la Copa América se cambiará de técnico. También debe lidiar con eso.

Hay muchos intereses que más allá de lo que piense Scaloni puede suceder. La realidad es que si le va bien en esta Copa va a dirigir la próxima. Porque se lo ganó. Se comió que le digan que es un “traidor” por quedarse cuando se fue Sampaoli. El quería la Sub 20, no la mayor. Se la encajaron para que haga un recambio. Lo han “usado” para eso. Le pusieron a Menotti, a Samuel, a Roberto Ayala y a Pablo Aimar, que salió bien en la Sub 15. El está y se mantiene. Y los malditos resultados lo mantendrán o no, el resto son supuestos.