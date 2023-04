Facundo Sava vivió un momento viral:  "Vas a ser el técnico de Boca, pero de Boca Unidos"

Leer más: El ex leproso Tacuara Cardozo se mantiene inoxidable a los 40 años y grita goles

"Que sirva para lo que viene. No podemos volver el tiempo atrás, debemos aceptar que en el primer tiempo fueron mejores que nosotros", fueron las palabras del Colo justo antes de que, de fondo, comenzaran a escucharse los agravios en un momento que se hizo viral. "Vas a ser el técnico de Boca, pero de Boca Unidos, colorado c... roto", soltó con toda la furia un simpatizante de Cerro Porteño ante la sonrisa tensa del ex jugador.