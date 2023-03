Facundo Mallo: "Central es un equipo jodido para enfrentar"

El defensor canalla se mostró conforme con el arranque de torneo, pero igual advirtió: "No es poco 10 puntos de 15, pero sí es poco uno de seis como visitante"

"No es poco 10 puntos de 15, pero sí es poco uno de seis de visitante" . Facundo Mallo siente que Central es un difícil para ganarle, pero fue autocrítico con el comportamiento futbolístico en lo que tiene que ver con la diferencia entre la producción de local y fuera del Gigante. Y en reiteradas ocasiones reiteró la idea de que "somos un equipo jodido" , algo que siente como condición necesaria "en cualquier equipo que me toque".

"Durante la semana venimos hablando de que Sarmiento es un equipo fuerte, que apuesta mucho a la segunda pelota, por lo que tendremos que estar atento a eso, no solo nosotros", apuntó Mallo. Y agregó: " La fase defensiva no compete sólo a los defensores, sino también a los de arriba, cómo presionamos, cómo nos paramos . El juego se entiende mejor si la parte defensiva es de todo el equipo. Creo que en general hasta aquí tuvimos un buen rendimiento".

Mallo proviene del fútbol uruguayo y en ese sentido puntualizó que "todavía estoy acostumbrándome" y advirtió que "la mayor diferencia está en el ritmo de juego, pero después es fútbol, donde se lucha como en todos lados".

Hoy el hincha de Central muestra mucho conformismo con lo que está ofreciendo Mallo y de allí la consulta hacia el zaguero sobre qué sensación cree que causó en el simpatizante canalla. No obstante, el futbolista dijo que "yo simplemente intento hacer mi trabajo y colaborar con el equipo. Después, lo que opina el resto no me corresponde a mí decirlo. Entreno día a día para dar lo mejor y cada uno tendrá su opinión".

"Creo que somos un equipo jodido para enfrentar porque peleamos mucho y no damos ninguna pelota por perdida. A partir de ahí, aun ganando, perdiendo o empatando intentamos corregir, pero sobre todo que el resultado del fin de cada partido no afecte el trabajo de la semana. En el vaivén que tiene el fútbol un día ganas y sos el mejor y cuando perdés sos un desastre, pero nosotros sabemos que no es así", consideró Mallo.

¿Qué le gusta a Mallo? "Que mi equipo sea sólido, que en la cancha haga lo que se trabajó en la semana y me parece que mucho de eso pasó en estos cinco partidos". E insistió: "Somos un equipo jodido, ponemos cara (una expresión bien uruguaya) y de ahí en más son detalles, que son los que terminan definiendo los partidos".

El defensor volvió sobre el rival del viernes y advirtió: "Son fuertes, tienen delanteros de mucha estatura, por eso creo que va a ser un partido peleado, en el que nosotros apelaremos a nuestras armas".

Y entre otros temas mencionó que "por más que juguemos con tres con cuatro defensores la idea no cambia nunca porque lo que siempre buscamos es ser un equipo sólido y atacar cuando se puede. En lo que tiene que ver con la planificación de cada partido es casi siempre la misma".