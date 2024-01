Ever Banega: una novela de enredos que tiene a Newell's y Boca en escena

El presidente rojinegro, Ignacio Astore, aclaró que "está lejos", desde el entorno del jugador sostienen que no hay nada y en La Boca sólo se sabe que Riquelme lo llamó.

Ever Banega vistió la camiseta de Newell's en 2013/14 y debutó en Boca en 2006.

Ever Banega sacudió el mercado argentino y todo se intensificó cuando se mencionó que Newell's pretende tenerlo en sus filas. Todo parecía que su desembarco tenía destino asegurado en Boca, pero en las últimas horas se estableció un parate y el jugador deberá decidir qué camiseta lucirá a partir de la temporada que se avecina. Nada está resuelto por el momento, al menos es lo que aseguran las partes interesadas.

En esta época de negociaciones surgen versiones que muchas veces tienen un alto grado de veracidad y otras que aparecen con el fin de "presionar" ante una indefinición. Y en este caso particular que lo tiene a Banega -se encuentra de vacaciones en Punta del Este- como protagonista podría aplicarse o quizás no. De todas formas, hay datos que trascendieron y que le ponen, por el momento, un freno al entusiasmo generalizado.

Desde algunos allegados al futbolista le indicaron a Ovación que "no hay nada" en cuanto a una negociación encaminada con el fin de repatriarlo. Se sabe que Ever es hincha de Newell's y hasta lleva un tatuaje con los colores de la lepra, por ende existe un sentimiento por el club harto conocido y no sería descabellado que volviera a jugar en el Parque como lo hizo en la temporada 2013/14.