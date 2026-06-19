"Es uno más": la frase de un jugador de Portugal sobre Cristiano Ronaldo que desató una tormenta

Un compañero dijo que debería ayudar al equipo y los fanáticos de CR7 se enfurecieron. Crisis en el equipo luso

Cristiano Ronaldo sufre el empate ante la República de Congo. Su actuación genera debate en Portugal.

El mediocampista João Neves quedó en el centro de la polémica en Portugal tras afirmar que Cristiano Ronaldo "es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo", tras el empate del equipo luso ante la República Democrática del Congo (1 a 1) en el debut del Mundial 2026.

La igualdad ante el equipo africano generó preocupación en el seno del plantel de Portugal, que llegó al Mundial como uno de los candidatos a llegar lejos en el campeonato.

Al finalizar el encuentro ante Congo, Neves intentó destacar el valor del colectivo por encima de las individualidades: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien; siento que todo el equipo hizo un partido excelente”, declaró.

La sequía goleadora de Cristiano Ronaldo

Sin embargo, gran parte de los hinchas interpretó sus palabras como una crítica hacia el delantero de 41 años, cuyo rendimiento volvió a estar bajo la lupa. Ronaldo atraviesa una sequía de diez partidos entre Mundiales y Eurocopas sin convertir y su continuidad como titular comenzó a ser cuestionada tras una actuación discreta frente al conjunto africano.

Ante las especulaciones, el seleccionador Roberto Martínez salió en defensa de su capitán y, al ser consultado sobre por qué no lo sustituyó durante el partido, respondió con firmeza: “No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”.

La controversia también tuvo repercusiones fuera del campo, ya que Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó un duro mensaje en redes sociales apuntando contra el rendimiento colectivo del equipo: “Mágicamente desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña está esta copa”, escribió en Instagram.

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Los fanáticos de Cristiano se enojaron

Además, la reacción de los seguidores de Ronaldo se trasladó a las redes sociales de João Neves y de su pareja, la actriz Madalena Aragão. Las publicaciones de ambos se llenaron de mensajes críticos por parte de fanáticos del capitán portugués, que consideraron irrespetuosas las declaraciones del mediocampista.

Pese al revuelo generado, las palabras de Neves también pueden interpretarse como un mensaje de unidad dentro del plantel, al remarcar que todos los integrantes del equipo deben asumir responsabilidades por igual en un momento delicado.