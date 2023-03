Es oficial: el club Agrario le dio la bienvenida al Cholo Guiñazú y lanzó a la venta su camiseta

Una de las decisiones más difíciles de un jugador es decir "basta". Después de una larga carrera, con alegrías y tristezas, llega el momento en que el cuerpo no responde y dejar el amor por la pelota no es nada simple. Pablo Horacio Guiñazú lo puede decir que a sus 44 años decidió volver a jugar, en este caso en el club Centro Juventud Agrario de Corralito (Córdoba). Si bien la información había trascendido hace algunos días, en las últimas horas el club lo hizo oficial en sus redes sociales y rápidamente se pusieron a la venta la camiseta que utilizará el ex Newell's.