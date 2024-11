Enrique Macaya Márquez dio indicios de qué cuadro es al cumplir los 90 años

El video que circuló por redes sociales y se hizo viral es bastante sugestivo, aunque Enrique Macaya Márquez, aun a sus 90 años, no perdió de vista la responsabilidad que mantuvo siempre como periodista y fue cauteloso de no decir nada. Sólo posó.

Porque recién a sus 90 años contó de qué equipo es hincha.

La camiseta que le regalaron a Enrique Macaya Márquez era, en efecto, de All Boys. "¿Corre riesgo la carrera de Enrique?", preguntó alguien en broma desde el fondo en el video que circuló por redes sociales, antes de que le dieran el obsequio. "Hoy va a decir de qué cuadro es", dijeron, despertando el aplauso de todos los presentes.

Macaya no dijo nada, pero dio señales

Astuto, quizá políticamente correcto de más, Enrique Macaya Márquez recibió el presente con alegría, una sonrisa cómplice y en medio del grito de todos "Y dale All Boys, y dale All Boys".

De su boca no salió un "sí, soy de All Boys", pero las imágenes con la casaca del club de Floresta son irrefutables. Así como esta vez no lo negó, alguna vez cuando se lo preguntó el histórico medio El Gráfico tampoco lo hizo. "Alguna vez se dijo que usted era de All Boys. ¿Era del Albo como Muñoz de Chacarita?", le consultaron.

Enrique Macaya Márquez respondió: "No creo que Muñoz fuera de Chacarita. Con All Boys siempre simpaticé porque vivía en Flores y lo iba a ver hasta que un día apareció la barra brava y no fui más".