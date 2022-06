Encuesta: hinchas de Newell's y Central con distinto humor

Una lectura rápida también permitirá decir que el 84% de los leprosos de mínima están conformes en el sentido de que Newell’s está igual o mejor que en el último campeonato.

La situación cruzando la vereda es exactamente la opuesta, por más que tampoco Central haya caído en el estreno. Pero lógicamente, jugando de local, se esperaban un mejor resultado. No fue así y el 0 a 0 obró como un castigo, más allá del atenuante de que el conjunto de Somoza jugó gran parte del complemento por la expulsión de Marcelo Benítez, vía VAR, por la patada a Matías Pérez en la zona abdominal, que le dejó los tapones marcados.

La mayoría de los hinchas auriazules, unos 840 que emitieron su opinión, no quedaron nada conformes con la actuación y el 49% de ellos opinó que el equipo fue para atrás en este arranque de campeonato. Y eso que la Copa de la Liga la finalizó en el último puesto de la zona.

Después hubo un porcentaje alto, un 39%, que consideró que Central está igual que en el certamen pasado, mientras que apenas un 12% sostuvo que, pese a todo, está un poco mejor.

Con la misma lógica que para el análisis de los rojinegros, se puede concluir que el 88% de los simpatizantes auriazules determinaron en esta encuesta que el equipo no creció y por ende tampoco las expectativas para la era pos Marco Ruben y pos Emiliano Vecchio.

Además de esas importantísimas bajas para este campeonato, seguramente ayudó en esta impresión que Leandro Somoza no sumó ningún refuerzo, aunque la mayoría de los clubes están en la misma sintonía por este particular calendario que afectó a todos por el corrimiento del Mundial a fin de año.

A Newell’s no se le cayó ningún jugador figura, como pasó cuando se retiraron Ignacio Scocco o Maxi Rodríguez, apenas Diego Calcaterra se fue por no renovar contrato y, como Central, tampoco sumó a nadie. Así que las comparaciones son atinadas. En Newell’s, que casi pelea el título, los hinchas ven una evolución. En Central no. Humores distintos con esto que recién empieza.