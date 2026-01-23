La Capital | Ovación | Newell's

En Vivo: Talleres era más en el segundo tiempo y ahora derrota 1 a 0 a Newell's

Newell's con varios de sus refuerzos, se mide ante Talleres como visitante desde las 22.15 en la primera fecha del Apertura 2026.

23 de enero 2026 · 23:35hs
Newells cae 1 a 0 ante Talleres en el Mario Kempes

Newell's cae 1 a 0 ante Talleres en el Mario Kempes
Newells hace su debut en el Apertura cobtra Talleres

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's hace su debut en el Apertura cobtra Talleres
La dupla Orsi-Gómez hace su debut en el banco de Newells.

La dupla Orsi-Gómez hace su debut en el banco de Newell's.

Newell's pierde 1 a 0 con Talleres en Córdoba en el inicio de su camino en el Apertura 2026. El gol lo hizo Ronaldo Martínez a los 58'. El árbitro es Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR está Germán Delfino. La Lepra juega con uno menos porque a los 60' fue expulsado Bruno Cabrera.

ST 13': El equipo local se pone en ventaja a través de una pelota parada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014890141630816550&partner=&hide_thread=false

PT 24' Talleres tuvo una muy clara para abrir el marcador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014876860631355822&partner=&hide_thread=false

Game Cast de Talleres vs Newell's

Embed

Formaciones

Embed

El Colo Ramírez está en Córdoba pero no fue incluido en la lista de concentrados de Newells para el partido con Talleres.

La razón por la que el Colo Ramírez no está en la lista de concentrados de Newell's para jugar con Talleres

Gabriel Arias ya habla como capitán de Newells. 

Arias se mete en el corazón de los hinchas de Newell's y será el capitán del equipo

Francisco González anotó uno de los goles de Newells en el triunfo en Córdoba en 2024.

Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi vienen de salir campeones con Platense el año anterior, y serán los encargados de comandar esta etapa en Newells.

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

