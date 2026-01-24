En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Central perdió 2 a 1 en el estreno del Apertura 2026 este sábado recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los canallas fallaron en el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador. Todo de le escapó al Canalla en el final.
Segundo tiempo en marcha
Central maneja la pelota en el inicio del complemento.
Se lo perdió Uvita Fernández para Belgrano.
88' Mallo en contra para el empate del Pirata.
89' Lautaro Gutiérrez puso el 2 a 1 para la visita.
Resumen del primer tiempo
Los dos equipos buscan llegar al área rival, pero no logran ser efectivos en los últimos metros.
A los 33 minutos gran tiro frontal de Franco Ibarra, que se fue cerca del palo derecho del Pirata.
A los 46' gol Central: Di María de penal, tras la intervención del VAR. Reclamó todo Belgrano.
Fin del primer tiempo.
El jugador de Belgrano Juan Velázquez pisó a Angelito dentro del área. El juez del partido Yael Falcón Pérez cobró falta afuera y desde el Var, a cargo de Jorge Baliño, le avisaron que fue infracción dentro del área y penal.
