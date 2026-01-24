La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Central cayó 2 a 1 en el debut del Apertura 2026 contra Belgrano en el Gigante de Arroyito.

24 de enero 2026 · 22:53hs
Ángel Di María anotó de penal para Central ante Belgrano.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María anotó de penal para Central ante Belgrano.

Central perdió 2 a 1 en el estreno del Apertura 2026 este sábado recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los canallas fallaron en el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador. Todo de le escapó al Canalla en el final.

Segundo tiempo en marcha

Central maneja la pelota en el inicio del complemento.

Se lo perdió Uvita Fernández para Belgrano.

88' Mallo en contra para el empate del Pirata.

89' Lautaro Gutiérrez puso el 2 a 1 para la visita.

Resumen del primer tiempo

Los dos equipos buscan llegar al área rival, pero no logran ser efectivos en los últimos metros.

A los 33 minutos gran tiro frontal de Franco Ibarra, que se fue cerca del palo derecho del Pirata.

A los 46' gol Central: Di María de penal, tras la intervención del VAR. Reclamó todo Belgrano.

Fin del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015242406879187148&partner=&hide_thread=false

El jugador de Belgrano Juan Velázquez pisó a Angelito dentro del área. El juez del partido Yael Falcón Pérez cobró falta afuera y desde el Var, a cargo de Jorge Baliño, le avisaron que fue infracción dentro del área y penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015239800060604821&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015240697729708473&partner=&hide_thread=false

Leer más: Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Homenaje a Komar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015228610626408804&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2015216545278865658&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2015220605327376864&partner=&hide_thread=false

Estadísticas de Central vs Belgrano

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
El árbitro cobró falta para Central y el VAR dijo que fue dentro del área. Di María lo cambió por gol. 

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Alexis Soto será titular en Central ante Belgrano.

Central confirmado con una sorpresa: los primeros once de Almirón para el debut ante Belgrano

Nicolás Barros Schelotto tuvo su esperado debut goleador con la camiseta de Gimnasia y fue desde un gol olímpico. Igual al de Di María en Central.

El gol olímpico del hijo del Mellizo que fue un calco del grito de Di María ante Boca

Jorge Broun y Jeremías Ledesma, durante una práctica de Central en la pretemporada. El ex-River le ganó la pulseada y estará bajo los tres palos en el choque ante Belgrano.

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Lo último

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Tenía pedido de captura desde agosto y el procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia en La Florida por parte de dos agrupaciones especiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna
OVACIÓN

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
La Ciudad

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

El nuevo Newells terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

Ovación
A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Policiales
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

La Ciudad
El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad