En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Central cayó 2 a 1 en el debut del Apertura 2026 contra Belgrano en el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María anotó de penal para Central ante Belgrano.

Central perdió 2 a 1 en el estreno del Apertura 2026 este sábado recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los canallas fallaron en el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador. Todo de le escapó al Canalla en el final.

Central maneja la pelota en el inicio del complemento.

Se lo perdió Uvita Fernández para Belgrano.

88' Mallo en contra para el empate del Pirata.

89' Lautaro Gutiérrez puso el 2 a 1 para la visita.

Resumen del primer tiempo

Los dos equipos buscan llegar al área rival, pero no logran ser efectivos en los últimos metros.

A los 33 minutos gran tiro frontal de Franco Ibarra, que se fue cerca del palo derecho del Pirata.

A los 46' gol Central: Di María de penal, tras la intervención del VAR. Reclamó todo Belgrano.

Fin del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015242406879187148&partner=&hide_thread=false MASTERCLASS DE ANGELITO, EXPLOSIÓN EN EL GIGANTE Y OVACIÓN: ¡Una belleza como le pegó a la pelota DI MARÍA para el 1-0 de Rosario Central ante Belgrano! pic.twitter.com/8T67MGG6YM — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

El jugador de Belgrano Juan Velázquez pisó a Angelito dentro del área. El juez del partido Yael Falcón Pérez cobró falta afuera y desde el Var, a cargo de Jorge Baliño, le avisaron que fue infracción dentro del área y penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015239800060604821&partner=&hide_thread=false PENAL PARA ROSARIO CENTRAL POR FALTA A DI MARÍA. ¿QUÉ TE PARECE?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dfeVHkwlnv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015240697729708473&partner=&hide_thread=false A ÉL SE LO HICIERON Y ÉL LO EJECUTÓ COMO UN CRACK: gol de penal de Angelito Di María para el 1-0 de Rosario Central ante Belgrano.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/i45ddl0exM — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Leer más: Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Homenaje a Komar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015228610626408804&partner=&hide_thread=false MUCHA EMOCIÓN CANALLA: camiseta especial para Juan Cruz Komar y tierno momento en familia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/S3C1nZD61M — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2015216545278865658&partner=&hide_thread=false Así forma #RosarioCentral



#TorneoMercadoLibre Apertura

Seguilo en vivo por ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/5gjGD69KDg — Rosario Central (@RosarioCentral) January 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2015220605327376864&partner=&hide_thread=false Fecha 1 | Así forma el once de #Belgrano ante Rosario Central



¡Dale la B! pic.twitter.com/JOrvzFx6SU — Belgrano (@Belgrano) January 25, 2026

Estadísticas de Central vs Belgrano

Embed

Formaciones