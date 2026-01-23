La Capital | Ovación | Central

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Será el árbitro del partido con Belgrano este sábado en el Gigante y dirigirá su partido número 17 de los canallas.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

23 de enero 2026 · 17:38hs
Al igual que en la Liga Profesional 2023

Al igual que en la Liga Profesional 2023, Yael Falcón Pérez será el juez de Central en la primera fecha.

Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia este sábado por la noche en el debut de Central en el Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba. Lo hará acompañado por Jorge Baliño en el VAR. Los asistentes serán Facundo Rodríguez (1) y Agustín Méndez (2), Joaquín Gil oficiará como cuarto árbitro y Javier Mihura como Avar.

Este juez fue designado en 16 partidos de Central. Los canallas ganaron en 6 ocasiones, empataron 6 y perdieron 4.

Su primer partido con los auriazules fue en la Liga Profesional 2021, frente a Godoy Cruz (V) 1-2 (gol de Milton Caraglio). El segundo fue en la Liga Profesional 2022 contra Vélez (L) 1-0 (Javier Báez) y el tercero en la Copa Liga Profesional de ese año con Independiente (V) 0-0.

Leer más: Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Mucha actividad de Yael Falcón Pérez en 2023 con Central

Durante la Liga Profesional 2023, Falcón Pérez tuvo mucha actividad con Central. Ya que estuvo en la primera fecha con Argentinos Juniors (L) 1-0 (Jhonatan Candia), en la 8ª jornada ante Huracán (V) 2-0 (Malcorra y Vélez), versus Talleres (V) 1-3 (Alan Rodríguez, de tiro libre) en la 14ª y contra River (L) 3-3 (dos de Alejo Veliz y Luciano Ferreyra) en la 26ª.

Ese mismo año estuvo presente en dos partidos fundamentales en el título auriazul de la Copa Liga Profesional 2023 con Miguel Russo como DT: ante Newell’s (L) 1-0 (tanto de Malcorra, de tiro libre) y contra River, en las semifinales, cuando empataron 0 a 0 en Santiago del Estero y los auriazules ganaron en la definición por penales con una noche histórica de Fatura Broun.

En la Liga Profesional 2024 dirigió contra Talleres (L) 2-2 (dos goles de Malcorra, ambos de penal) y en el 0-4 frente a River en el Monumental.

Finalmente, el año pasado, arbitró con River (V) 2-2 (Sebastián Ferreira y Santiago López) e Independiente (L) 1-0 (Adrián Sporle, en contra) en el Apertura 2025; y en el Clausura 2025 lo hizo frente a Deportivo Riestra (L) 1-1 (Alejo Veliz) y River (L) 2-1 (Franco Ibarra y Malcorra).

Noticias relacionadas
Alejo Veliz se quedará en Central hasta junio y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el Canalla.

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Enzo Giménez se mostró feliz por su continuidad en Central y tiene expectativas de ser titular en el equipo de Jorge Almirón. 

Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

La AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el "espaldarazo" a Central

Central informó que el defensor Juan Cruz Komar fue operado con éxito de su arritmia cardíaca.

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Lo último

Gritó goles en Newells, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Gritó goles en Newell's, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Se espera que el termómetro alcance altísimas temperaturas en los jornadas venideras. Recomendaciones para evitar problemas de salud graves

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Salud

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos