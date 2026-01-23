Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Será el árbitro del partido con Belgrano este sábado en el Gigante y dirigirá su partido número 17 de los canallas.

Al igual que en la Liga Profesional 2023, Yael Falcón Pérez será el juez de Central en la primera fecha.

Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia este sábado por la noche en el debut de Central en el Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba. Lo hará acompañado por Jorge Baliño en el VAR. Los asistentes serán Facundo Rodríguez (1) y Agustín Méndez (2), Joaquín Gil oficiará como cuarto árbitro y Javier Mihura como Avar.

Este juez fue designado en 16 partidos de Central. Los canallas ganaron en 6 ocasiones, empataron 6 y perdieron 4.

Su primer partido con los auriazules fue en la Liga Profesional 2021, frente a Godoy Cruz (V) 1-2 (gol de Milton Caraglio). El segundo fue en la Liga Profesional 2022 contra Vélez (L) 1-0 (Javier Báez) y el tercero en la Copa Liga Profesional de ese año con Independiente (V) 0-0.

Mucha actividad de Yael Falcón Pérez en 2023 con Central

Durante la Liga Profesional 2023, Falcón Pérez tuvo mucha actividad con Central. Ya que estuvo en la primera fecha con Argentinos Juniors (L) 1-0 (Jhonatan Candia), en la 8ª jornada ante Huracán (V) 2-0 (Malcorra y Vélez), versus Talleres (V) 1-3 (Alan Rodríguez, de tiro libre) en la 14ª y contra River (L) 3-3 (dos de Alejo Veliz y Luciano Ferreyra) en la 26ª.

Ese mismo año estuvo presente en dos partidos fundamentales en el título auriazul de la Copa Liga Profesional 2023 con Miguel Russo como DT: ante Newell’s (L) 1-0 (tanto de Malcorra, de tiro libre) y contra River, en las semifinales, cuando empataron 0 a 0 en Santiago del Estero y los auriazules ganaron en la definición por penales con una noche histórica de Fatura Broun.

En la Liga Profesional 2024 dirigió contra Talleres (L) 2-2 (dos goles de Malcorra, ambos de penal) y en el 0-4 frente a River en el Monumental.

Finalmente, el año pasado, arbitró con River (V) 2-2 (Sebastián Ferreira y Santiago López) e Independiente (L) 1-0 (Adrián Sporle, en contra) en el Apertura 2025; y en el Clausura 2025 lo hizo frente a Deportivo Riestra (L) 1-1 (Alejo Veliz) y River (L) 2-1 (Franco Ibarra y Malcorra).