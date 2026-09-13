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Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

El Gabino Sosa se vistió de fiesta para el clásico del ascenso de la ciudad entre charrúas y salaítos. Todo el color del domingo, en la lente de La Capital.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de septiembre 2026 · 15:27hs
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La fiesta del clásico en el Gabino Sosa

Celina Mutti Lovera

La fiesta del clásico en el Gabino Sosa, con la hinchada local de Central Córdoba. Gran marco y también mucho público de Argentino.

El Gabino Sosa está de fiesta con el clásico chico del fútbol rosarino entre Central Córdoba y Argentino. Con hinchas presentes de uno y otro lado, el colorido fue el común denominador en Tablada. Estas son las imágenes, en la ojo de la reportera gráfica de La Capital, Celina Mutti Lovera y los videos de Andrés Mancini.

Las imágenes en el Gabino Sosa

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