Bomba en el básquet rosarino: a los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando, pero no en Provincial

Otro club de la Asociación Rosarina de Básquet anunció su incorporación para jugar lo que queda del torneo local

Adrián Boccia, en uno de sus últimos partidos en Provincial. El escolta seguirá jugando al básquet, ahora en Sportivo América.

A los 44 años, Adrián Boccia seguirá jugando al básquet . Luego de una gran temporada en la Liga Argentina con Provincial, el escolta formado en el club del parque Independencia y con una larga trayectoria en Argentina y España tiene nuevo club.

"Bienvenido Adrián Boccia", publicó en sus redes Sportivo América, el histórico club de la calle Tucumán. El jugador llegó para disputar lo que queda de la Superliga local, que es clasificatoria para la Liga Federla de Básquet.

"Es un honor, luego de tantos años, tener el apellido Boccia nuevamente en Sportivo América", destacó el club, donde el padre de Adrián jugó en 1977 y 1982. El posteo añadió: "Todo América te dice gracias por elegirnos".

Del club Provincial a Boca y luego España

Boccia se formó en el Club Atlético Provincial, pero cuando todavía estaba en las categorías juveniles pasó a Boca e inició allí una extensísima carrera que, tres años después, le permitió dar el salto a Europa.

Entre 2001 y 2010 jugó en España. Fueron nueve años en los que pasó por otros tantos clubes, incluido el Pamesa Valencia. Cuando regresó al país, siguió jugando en equipos argentinos, entre ellos Peñarol y Boca. Y en 2022 finalmente regresó a Provincial.

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Boccia fue clave en el ascenso del Rojo de la Liga Federal a la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet argentino. Provincial hizo una gran campaña este año, cuando terminó primero en su conferencia, y el escolta fue una de las claves de "Provin". Ahora, su talento y experiencia se vestirán de verde para jugar en Sportivo América, que marcha octavo en la Superliga con un récord de 9-12 y aspira a llegar al Federal.